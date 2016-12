Ảnh chỉ mang tính minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Điểm lại năm 2016 tại hội nghị Chính phủ với địa phương tổ chức ngày 28/12, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, mặc dù đạt được nhiều thành tích quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội nhưng năm qua, đất nước phái đối mặt với nhiều khó khăn thách thức.Theo đó, ở trong nước, 2016 là một năm thiên tai, nhân tai đặc biệt nghiêm trọng​, đến thời điểm này bão lũ vẫn ​đang tàn phá ở nhiều tỉnh miền Trung.Báo cáo tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho thấy, tốc độ tăng trưởng GDP năm 2016 ước tăng 6,21%, trong đó khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản tăng 1,36%, lĩnh vực công nghiệp-xây dựng tăng 7,57% và dịch vụ tăng 6,98%.Đáng chú ý, Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 12/2016 tăng 0,23% so với tháng trước, bình quân năm 2016 so với năm 2016 tăng 2,66%. Tổng kim ngạch xuất khẩu cả năm ước đạt 175,9 tỷ USD đưa xuất siêu cả năm 2016 lên mức 2,68 tỷ USD, chiếm 1,52% kim ngạch xuất khẩuTheo Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng, trong bối cảnh kinh tế còn khó khăn nhưng nhiều lĩnh vực vẫn giữ được mức tăng trưởng cao, đáng chú ý là mức tăng trưởng các lĩnh vực nông lâm nghiệp, công nghiệp và dịch vụ cũng cao hơn nhiều so với tăng trưởng bình quân của các nước trong khu vực.Đến hết năm 2016, cả nước có 110.100 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 891.094 tỷ đồng, tăng 16,2% về số lượng và tăng 48,1% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2015.Dù vậy, theo Bộ trưởng nền kinh tế vẫn tồn tại nhiều bất cập, cụ thể là tăng trưởng kinh tế cả năm không đạt mục tiêu đề ra. Quan trọng hơn, năng suất lao động thấp và khả năng cạnh tranh kém cũng khiến hàng hóa của Việt Nam chịu nhiều sức ép trên thị trường thế giới.Đánh giá cao những kết quả đạt được trong năm 2016, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, quán triệt và bám sát các Nghị quyết của Trung ương và Quốc hội, Chính phủ đã đề ra nhiều giải pháp để thực hiện kế hoạch được giao."Quan điểm Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương là điều hành quyết liệt với tinh thần xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo và hành động," Thủ tướng nói.Theo Người đứng đầu Chính phủ, hiện có 12/13 chỉ tiêu cao hơn số liệu đã báo cáo Quốc hội trong kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa 14, trong đó có cả chỉ tiêu xuất khẩu và một số chỉ tiêu khác (ngoại trừ chỉ tiêu GDP xấp xỉ báo cáo Quốc hội)Đặc biệt, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát; các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm. Thu ngân sách tăng; mặt bằng lãi suất giảm; thị trường ngoại tệ, vàng cơ bản ổn định; dự trữ ngoại hối đạt khoảng 41 tỷ USD là mức cao nhất từ trước tới nay.Mặc dù đạt được nhiều kết quả nêu trên, nhưng tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cũng chỉ ra những bất cập, tồn tại để có hướng khắc phục và đạt được các mục tiêu trong năm 2017.Thủ tướng nêu rõ, trong năm qua, ngành khai khoáng giảm mạnh, nhất là sản lượng khai thác giảm 1 triệu tấn so với năm 2015 là một yếu tố ảnh hưởng đến thu ngân sách. Bên cạnh đó, những thảm họa về môi trường và thiên tai cũng là một trong những tác nhân chính ảnh hưởng đến việc tăng trưởng của Việt Nam.Báo cáo mới nhất cho thấy, riêng sự cố môi trường tại các tỉnh miền Trung đã làm giảm tăng trưởng GDP khoảng 0,3%. Ngoài ra, các dự án nghìn tỷ thua lỗ mất vốn, công với việc các ngân hàng thương mại yếu kém, mất vốn rủi ro cao cũng ảnh hưởng lớn đến việc hoàn thành chỉ tiêu đề ra.Ngoài ra, tình hình quốc tế diễn biến khó lường đặc biệt là các hàng rào kỹ thuật từ các nước dựng lên trong khi ở trong nước sức cạnh tranh của hàng hóa thấp cũng là những tồn tại cần khắc phục.Trước những tồn tại nêu trên, Thủ tướng khẳng định tinh thần quyết tâm xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo, hành động, nói đi đôi với làm, đồng thời đẩy mạnh công tác cải cách hành chính nhằm tạo thuận lợi tối đa khi phục vụ người dân, doanh nghiệp.Thủ tướng đề nghị các thành viên Chính phủ cùng thảo luận, đánh giá đúng kết quả đã đạt được, để từ đó đề ra các giải pháp thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra trong năm 2017."Năm 2017 là năm tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội nhanh và bền vững," Thủ tướng lưu ý./.