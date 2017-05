Thủ tướng Anh Theresa May phát biểu tại London. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Văn phòng Thủ tướng Anh ngày 7/5 thông báo Thủ tướng nước này, bà Theresa May đã thảo luận về vấn đề Anh rời Liên minh châu Âu (EU), hay còn gọi là Brexit, với Tổng thống đắc cử Pháp, Emmanuel Macron sau chiến thắng vang dội của ông trước đó cùng ngày.Người phát ngôn Văn phòng Thủ tướng Anh cho hay bà May đã nhiệt liệt chúc mừng ông Macron, đồng thời trao đổi ngắn về vấn đề Brexit.Thủ tướng May một lần nữa khẳng định rằng nước Anh muốn một mối quan hệ đối tác mạnh mẽ với một EU an toàn và thịnh vượng sau khi Anh rời châu Âu.Văn phòng Thủ tướng Anh cũng ca ngợi "mối quan hệ đối tác độc đáo giữa Anh và Pháp đang tạo ra một nền tảng mạnh mẽ cho sự hợp tác tương lai," trước khi Anh bắt đầu tiến trình đàm phán chính thức về Brexit với EU.Cùng ngày, Ngoại trưởng Anh Boris Johnson cũng chúc mừng chiến thắng ấn tượng của ông Macron và trông đợi tiếp tục duy trì mối quan hệ đối tác tốt đẹp giữa hai nước.Lãnh đạo Công đảng đối lập Jeremy Corbyn cũng bày tỏ sự nhẹ lòng với kết quả bầu cử tổng thống Pháp, cho rằng cử tri nước Pháp đã kiên quyết cự tuyệt "thứ chính trị thù hận" của bà Marine Le Pen.Thủ hiến Scotland Nicola Sturgeon và Thị trưởng London Sadiq Khan cũng chúc mừng chiến thắng của ông Macron.Trong một phản ứng của các thị trường thế giới trước kết quả bầu cử Tổng thống Pháp, đồng Euro đã có mức tăng cao nhất trong 6 tháng qua so với đồng USD tại phiên giao dịch ngoại hối ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương.Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng kết quả này là tương đối khiêm tốn so với phản ứng trước đó của thị trường khi ông Macron giành chiến thắng trong vòng 1. Theo họ, kết quả này đã được dự đoán trước, cảnh báo đồng euro có thể chỉ tăng giá trong thời gian ngắn khi vẫn còn phải chờ xem liệu ông Macron có thúc đẩy được những cải cách kinh tế tại Quốc hội hay không khi không chiếm được thế đa số./.