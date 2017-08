Hồng y Pietro Parolin. (Nguồn: Herald Malaysia)

Theo mạng ewtnnews, Thủ tướng Vatican, Hồng y Pietro Parolin sẽ có chuyến thăm Nga vào cuối tháng Tám.Chuyến thăm này diễn ra tại một thời điểm rất quan trọng đối với Moskva và có ý nghĩa cả về chính trị lẫn tôn giáo. Hồng y Pietro Parolin dự kiến sẽ gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin và các nhà lãnh đạo Giáo hội Chính thống Nga trong chuyến thăm này.Trên bình diện chính trị, chuyến thăm của Hồng y Pietro Parolin - ngày giờ cụ thể vẫn chưa được công bố - được thực hiện trong bối cảnh Nga đang phải đối mặt với những căng thẳng ngày càng gia tăng với phương Tây liên quan đến vấn đề Syria và Ukraine, và có thể cả việc can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2016.Ngay trong tuần này, Mỹ đã "dằn mặt" Nga bằng các biện pháp trừng phạt kinh tế bổ sung do sự dính líu của Moskva trong cuộc bầu cử vừa qua ở Mỹ.Quyết định này đã khiến ông Putin ra lệnh755 nhân viên thuộc Đại sứ quán và các lãnh sự quán của Mỹ ở Nga.Trên bình diện tôn giáo, chuyến thăm của Hồng y Parolin cũng diễn ra tại một thời điểm then chốt, chỉ một năm rưỡi sau cuộc gặp lịch sử giữa Giáo hoàng Francis và Thượng phụ Kirill của Moskva đồng thời cũng là người đứng đầu Giáo hội Chính thống Nga./.