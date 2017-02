Thomas Müller không hài lòng với truyền thông. (Nguồn: Getty Images)

Müller ngồi dự bị ở trận gặp Wolfsburg. (Nguồn: AFP/Getty Images)

Thomas Müller đã tỏ ra tức giận và không ngần ngại đưa ra những lời chỉ trích nặng nề khi nói về giới truyền thông sau chiến thắng nhọc nhằn 1-0 của Bayern trước Wolfsburg ở vòng 1/8 DFB Pokal (Cúp Quốc gia Đức).Theo như lời cầu thủ tiền vệ Bayern này, giới truyền thông và báo chí đã đăng tải những thông tin và bình luận bóp méo hình ảnh hiện tại của Bayern so với tình trạng thực sự của họ hiện nay.Müller cũng yêu cầu giới báo chí tôn tr​ọng Bayern khi đăng tải những thông tin về câu lạc bộ, và không đưa những thông tin nhằm mục đích tạo sự nghi ngờ, gây hoang mang cho người hâm mộ.Trước trận đấu, người ta còn thấy Müller và Gomez nói chuyện rất vui vẻ và thăm hỏi lẫn nhau mặc dù cả hai đều ngồi dự bị. Müller thậm chí suốt 90 phút.Việc Müller phải ngồi dự bị không còn được quan tâm quá nhiều bởi tuyên bố sẽ giã từ sự nghiệp của Philipp Lahm đã làm "lu mờ" tất cả những thông tin xung quanh.Mặc dù vậy, khi được hỏi về phong độ gần đây, Müller lập tức tuyên bố: "Tất cả chúng tôi biết, chúng tôi muốn đi đến đâu. Nếu các anh (phóng viên​​) muốn viết về trận chung kết Champions-League và những trận đấu của FC Bayern ​Munich thì cũng nên nghĩ, chúng ta làm thế nào để cùng nhau đi được đến đó."Với một thái độ bực dọc Müller nói tiếp: "Các anh đang tìm mọi cách viết cho chúng tôi tan rã, các anh có ảnh hưởng rất lớn trong dư luận mà."Theo như cách nhìn nhận của Müller thì Bayern không hề có khủng khoảng mà đó chỉ là do báo chí đã bóp méo và bôi đen hình ảnh của anh và Bayern: "Nếu chúng tôi không hài lòng sau mỗi trận đấu và có thể chưa hài lòng thì ngay lập tức nó trở thành cuộc khủng khoảng. Chúng tôi đã thắng 3 trong 4 trận gần đây nhất - khủng khoảng ở đâu?"Müller tiếp tục cằn nhằn: "So với những trận trước đây, chúng tôi vẫn đang đi đúng hướng. Đây là một vấn đề rất tích cực, ngay cả trong những trận chúng tôi chơi không tốt chúng tôi vẫn giành điểm - người ta có thể thấy rằng, vì đó là chúng tôi. Đó là FC Bayern, đó cũng là chất lượng."Cùng với Müller​, Arjen Robben ví tuần thi đấu tới là "một tuần lễ căng thẳng khi mọi sự thật về chúng tôi sẽ được phơi bày. Nhưng chúng tôi không hề cảm thấy lo lắng, chúng tôi biết rằng, chúng tôi phải làm mọi chuyện tốt hơn."Thời gian qua, giới truyền thông đã tốn rất nhiều giấy mực khi viết về Bayern dưới quyền lãnh đạo của huấn luyện viên mới Carlo Ancelotti.Theo như họ suy diễn, Bayern khi có một huấn luyện viên từng trải và lão luyện như Ancelotti sẽ như "Hổ thêm cánh" nhưng sự thật cho đến nay thì Bayern và Ancelotti chưa thể hiện được gì nhiều. Điều này chắc chắn đã làm cho họ phần nào thất vọng và có lý do để khai thác triệt để.Nhưng chậm nhất là đến tuần sau, Ancelotti sẽ cho họ và người hâm mộ nhìn thấy đôi cánh của Bayern mà ông ta hình như vẫn còn đang giấu kín./.