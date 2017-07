Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo THX, ngày 24/7, trong khuôn khổ cuộc điện đàm của lãnh đạo nhóm Bộ tứ Normandy (gồm Đức, Pháp, Nga và Ukraine), Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cho biết ông sẽ đề nghị thực thi một lệnh ngừng bắn thực sự tại miền Đông Ukraine (Donbass), gồm các khu vực Donetsk và Lugansk, do lực lượng đòi độc lập kiểm soát tại miền Đông Ukraine.Tổng thống Poroshenko nêu rõ các thỏa thuận hòa bình đạt được tại Minsk chỉ là giải pháp tạm thời đối với xung đột quân sự tại miền Đông Ukraine vào thời điểm hiện tại. Nhà lãnh đạo Ukraine cũng nhấn mạnh ông sẽ tiếp tục kêu gọi các biện pháp trừng phạt mạnh mẽ hơn của Phương Tây nhằm vào Nga nếu lệnh ngừng bắn ngay lập tức không được thực thi.Trong khi đó, truyền thông Ukraine cho hay cuộc điện đàm có thể làm dịu căng thẳng tại miền Đông Ukraine, tuy nhiên không thể đạt được bước ngoặt trong các vấn đề quan trọng như đảm bảo an ninh tại các khu vực xung đột, trao đổi tù nhân, kiểm soát biên giới Ukraine-Nga tại khu vực xung đột và bầu cử tại các khu vực do phe đối lập kiểm soát.Tình hình tại miền Đông Ukraine có dấu hiệu gia tăng căng thẳng trong những ngày gần đây, với việc cả hai bên sử dụng vũ khí hạng nặng vốn bị cấm trong các thỏa thuận Minsk. Theo Bộ Quốc phòng Ukraine, ít nhất 13 binh sỹ của chính phủ Ukraine đã thiệt mạng trong các cuộc giao tranh hồi tuần trước./.