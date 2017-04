Ảnh minh họa. (Nguồn: Advantour)

Tân Hoa xã đưa tin theo một kế hoạch cải cách do Bộ Công an Trung Quốc (MPS) đề xuất, nước này đã quyết định cải cách giấy chứng nhận thường trú cho các công dân nước ngoài.Cụ thể, "thẻ thường trú cho người nước ngoài" hay còn được gọi là "thẻ xanh" sẽ được đổi tên thành "thẻ căn cước thường trú cho người nước ngoài."Giống như thẻ căn cước của công dân Trung Quốc, thông tin nhận dạng của người nước ngoài sẽ được ghi trên các vi mạch của các thẻ từ mà sẽ được sử dụng khi tham gia giao thông đường sắt và đường không, tại các khách sạn và ngân hàng.Kế hoạch cải cách do Ban lãnh đạo Cải cách sâu rộng toàn diện Trung ương thông qua này nhằm đáp ứng chiến lược phát triển năng lực quốc gia, đối phó với những quan ngại xã hội cũng như giúp các công dân nước ngoài tiếp cận dễ dàng hơn với các dịch vụ công tại Trung Quốc.Dự kiến, kế hoạch cải cách này sẽ được hoàn tất trước tháng Sáu tới./.