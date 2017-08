Phối cảnh không gian xanh tại Vinhomes Riverside - The Harmony.

Tiểu khu Tulip nằm kế cận hồ điều hòa 12,4ha rộng lớn

Hiện nay, Chủ đầu tư áp dụng chính sách bán hàng đặc biệt hấp dẫn dành cho các khách hàng đặt cọc mua Nhà/Biệt thự tại tiểu khu Tulip thuộc dự án Vinhomes Riverside – The Harmony. Theo đó, khách hàng chỉ cần thanh toán 15% giá trị Nhà/Biệt thự sẽ được ký Hợp đồng mua bán với Chủ đầu tư. Đặc biệt, Chủ đầu tư sẽ hỗ trợ lãi suất 0% với mức dư nợ 65% giá bán Nhà/Biệt thự đã bao gồm thuế VAT trong thời hạn 18 tháng kể từ ngày giải ngân đầu tiên nhưng không muộn hơn ngày 25/01/2019. (Chủ đầu tư dự kiến bắt đầu bàn giao nhà từ tháng 8 năm 2018).

Khu đô thị “chuẩn” sinh thái Vinhomes Riverside sở hữu riêng mình một miền xanh đáng mơ ước giữa lòng Hà Nội đất chật người đông. Sau 5 năm đi vào vận hành, không gian xanh tại khu đô thị vốn đã giàu có nay còn thêm dư dả với sự phát triển của phân khu mới nhất - The Harmony.Trên thị trường địa ốc thủ đô những năm gần đây, không có nhiều dự án dành “đất” để phát triển không gian xanh, càng đặc biệt hiếm những dự án “dám” dành phần lớn quỹ đất quý giá phát triển không gian “chuẩn” sinh thái cho cư dân. Vậy nên, ngay từ những ngày đầu ra mắt, khu đô thị Vinhomes Riverside đã thu hút mọi sự chú ý của người dân thủ đô khi sở hữu một không gian sinh thái thuần khiết ngay giữa lòng thành phố sôi động, chỉ cách trung tâm Hoàn Kiếm ít phút lái xe.Với tổng diện tích lên đến 183ha, trong đó, quy hoạch dành cho thảm thực vật và mặt nước chiếm đến gần 60ha, khu đô thị được thiết kế xây dựng theo mô hình của thành phố bên sông xinh đẹp và thơ mộng. Để không gian xanh thêm xanh, chủ đầu tư đã phát triển thêm giai đoạn 2 mang tên The Harmony với điểm nhấn là hồ trung tâm rộng tới 12,4ha, 6km kênh đào cùng 10,5ha cây xanh.Phân khu mới Vinhomes Riverside - The Harmony đã dành tặng cho cư dân một đặc quyền quý giá: “sống xanh” với mật độ xây dựng chỉ xấp xỉ 21% trên một diện tích rộng 96ha, không gian sinh thái của mặt nước và cây cối cỏ hoa chiếm trọn không gian khu đô thị. Nếu như người dân sống trong trung tâm thành phố chỉ được hưởng 1m2 xanh/người thì tại Vinhomes Riverside - The Harmony, mật độ xanh đã đạt mức 70m2 xanh/cư dân.Thảm thực vật vô cùng phong phú trải khắp toàn khu với “quân số xanh” lên tới 12.000 cây xanh bao gồm khoảng 100 chủng loại khác nhau từ cây xanh bóng mát, cây ăn quả đến luống hoa, bụi cây, thảm cỏ tốt tươi. Bước chân vào Vinhomes Riverside là đến với một miền xanh khác biệt, cây cối hoa lá xanh tươi bốn mùa.Trong số 4 tiểu khu mang 4 phong cách kiến trúc kinh điển: kiến trúc Italy, kiến trúc Pháp, kiến trúc Đông Dương và kiến trúc Hy Lạp, tiểu khu Tulip nổi bật hơn cả khi không chỉ đưa kiến trúc đậm chất Italy “lên ngôi” mà còn bởi đây là tiểu khu "xanh nhất dự án" với nhiều vườn hoa, công viên cây xanh rộng lớn, các cụm cảnh quan nội khu độc đáo như vườn điêu khắc tượng, vườn dưỡng sinh, vườn cờ,… và không gian mặt nước lý tưởng với hồ điều hòa 12,4ha xanh mát.Sở hữu nhiều căn biệt thự hướng hồ trực diện, tiểu khu Tulip là một “Venice thu nhỏ giữa lòng Hà Nội.” Những căn biệt thự mang vẻ đẹp sang trọng và tinh tế càng trở nên ấn tượng hơn khi được đặt giữa không gian sinh thái ngập tràn, bốn mùa tươi sắc. Các cư dân tiểu khu Tulip sẽ được tận hưởng trọn vẹn “bản hòa ca” hoàn hảo của thiên nhiên, ánh sáng, cây xanh và mặt nước.Đặc biệt, Tulip là tiểu khu gần kề nhiều nhất các tiện ích của dự án, trong đó có cụm tiện ích ven hồ đắt giá, bao gồm sân tập golf hướng hồ, các sân tập thể thao ngoài trời, quảng trường trung tâm, vườn dưỡng sinh, đảo đọc sách, vườn điêu khắc, nhà hàng nổi... Cách đó không xa, cư dân của tiểu khu Tulip có thể đến các tiện ích nổi bật của Vinhomes Riverside giai đoạn 1 như bể bơi vô cực và công viên khủng long.Làm chủ một ngôi nhà tại tiểu khu Tulip, cư dân không chỉ được tận hưởng sự giao hoà giữa kiến trúc với thiên nhiên mà còn có được nhiều trải nghiệm sống đa chiều trong cùng 1 không gian. Đó chính là sự giao thoa thú vị của nét sang trọng, cổ điển và vẻ hiện đại, năng động. Đó là bản hòa ca của cuộc sống thời thượng sôi nổi và sự bình yên, thong thả trong mỗi nếp nhà giữa thiên nhiên bát ngát. Đó cũng vừa là “món quà sức khỏe” giá trị cho cả gia đình khi mỗi ngày đều được tận hưởng “kỳ nghỉ dưỡng” chất lượng trong môi trường lý tưởng, vừa khẳng định một đẳng cấp sống đỉnh cao khi làm chủ một thế giới tiện ích dư dả ngay nơi thềm nhà.