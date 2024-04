Bạc Liêu: Kịp thời khống chế đám cháy rừng tràm

Hiện trường vụ cháy. (Nguồn: Báo Đại Đoàn kết)

Tối 21/4, Trung tá Trần Minh Luân, Trưởng công an thị trấn Phước Long (huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu) cho biết, Đội Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Bạc Liêu khu vực Phước Long-Hồng Dân đã huy động hàng chục chiến sỹ tham gia chữa cháy thành công rừng tràm xảy ra trên địa bàn. Rừng tràm bị cháy do người dân trồng và quản lý.

Vào khoảng 14 giờ vào ngày 21/4 tại khu vực ấp Phước Thuận 1, thị trấn Phước Long huyện Phước Long xảy ra vụ cháy rừng tràm do người dân quản lý.

Nhận được tin báo, Đội Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Bạc Liêu khu vực Phước Long-Hồng Dân và lực lượng Công an địa phương cùng người dân tham gia chữa cháy.

Do nắng nóng, thực bì khô nhiều, lửa bốc cháy nhanh nên công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Mặc khác, khu vực cháy nằm ở vùng lõi khó tiếp cận, cách xa nguồn nước. Lực lượng chữa cháy phải dùng những máy bơm nhỏ bơm nước từ những ao cạn trong khu vực rừng tràm để chữa cháy... Đến 18 giờ, đám cháy cơ bản đã được khống chế.

Người dân tại khu vực cháy cho biết, những ngày gần đây thời tiết khô hanh, một số người thường vào rừng tràm đốt khói lấy mật ong đã bay vào khu vực cỏ khô dẫn đến cháy lan. Với sự huy động lực lượng cùng phương tiện chữa cháy kịp thời nên đám cháy đã không lan rộng đến khu vực nhà dân.

Thống kê ban đầu, có vài ha rừng tràm bị cháy rụi. Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Khu vực ấp Phước Thuận 1, thị trấn Phước Long huyện Phước Long có diện tích tràm hàng chục ha. Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân chú trọng thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống cháy, tránh dẫn đến những thiệt hại đáng tiếc./.

