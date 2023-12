Bắc Ninh: Độc đáo Tháp Thần Nông làm từ 1.012 chiếc cối đá lớn

26/01/2023 09:37

Đầu xuân về Bắc Ninh, đi chợ âm dương làng Ó (diễn ra vào đêm mùng 4, rạng sáng mùng 5 Tết) là hình thức để cầu may mắn, an ủi, động viên nhau trút bỏ muộn phiền, đổi buồn lấy vui, mua may bán rủi.