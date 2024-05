Theo quyết định ngày 22/5, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an sẽ điều hành hoạt động của Bộ Công an