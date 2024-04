Đại tướng Phan Văn Giang thăm và làm việc tại tỉnh Lào Cai

Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang phát biểu kết luận buổi làm việc. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Chiều 10/4, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn công tác của Bộ Quốc phòng đã thăm và làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai.

Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Đặng Xuân Phong cho biết với quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân các dân tộc trên địa bàn, sau hơn 30 năm tái lập, tỉnh Lào Cai đã vươn mình trở thành tỉnh phát triển khá trong các tỉnh Trung du và Miền núi phía Bắc.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, liên tục, bình quân giai đoạn 1991-2022 đạt gần 10%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng văn hóa-xã hội phát triển toàn diện và có bước đi vững chắc. Giáo dục, y tế đều có bước phát triển vượt bậc, tốc độ giảm nghèo nhanh trong nhóm dẫn đầu của vùng, đời sống mọi mặt của nhân dân ngày càng được nâng lên, bộ mặt nông thôn vùng cao có nhiều đổi mới.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được thực hiện toàn diện, đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả. Quốc phòng, an ninh luôn được đảm bảo và giữ vững, quan hệ đối ngoại ngày càng được mở rộng, tăng cường.

Đặc biệt, sau 3 năm triển khai Nghị quyết đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 mặc dù gặp rất nhiều khó khăn do đại dịch COVID-19, tình hình kinh tế thế giới và trong nước diễn biến khó khăn nhưng tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh vẫn duy trì được ở mức tích cực, năm 2023 đạt 5,11%; 3 tháng đầu năm nay đạt trên 5%. Quy mô nền kinh tế tăng đều qua các năm, thu ngân sách hàng năm đều vượt dự toán Trung ương giao, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch tích cực, hợp lý.

Biểu dương những kết quả nổi bật về phát triển kinh tế-xã hội và củng cố quốc phòng, an ninh của tỉnh Lào Cai thời gian qua, Đại tướng Phan Văn Giang đánh giá cao kết quả nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh nằm trong nhóm địa phương có tỷ lệ giải ngân cao của cả nước và những kết quả tích cực trong công tác cải cách hành chính trên địa bàn.

Đồng thời, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu tỉnh Lào Cai cần tăng cường quan tâm đến nhiệm vụ an ninh, quốc phòng, triển khai hiệu quả Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân. Xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, huyện vững chắc; duy trì hoạt động hiệu quả của các khu kinh tế quốc phòng; tiếp tục quan tâm đầu tư xây dựng các công trình quốc phòng.

Những năm qua, cùng với sự phát triển kinh tế-xã hội, tỉnh Lào Cai đã thực hiện đồng thời việc củng cố quốc phòng, an ninh và đối ngoại; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, huyện vững chắc; khu kinh tế quốc phòng hoạt động hiệu quả; các công trình quốc phòng được quan tâm đầu tư. Chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia được giữ vững, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh ổn định; một số vấn đề phát sinh (biên giới, hàng rào biên giới, đối ngoại) được kịp thời xử lý, giải quyết hiệu quả.

Lào Cai cũng làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả, kiềm chế, đẩy lùi các loại tội phạm, nhất là tội phạm băng ổ nhóm, tội phạm hình sự, ma túy, kinh tế, hoạt động buôn lậu và gian lận thương mại.

Các hoạt động đối ngoại thực hiện theo đúng chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước. Chủ động làm việc, hợp tác với các tập đoàn, doanh nghiệp, tổ chức trong và ngoài nước góp phần thúc đẩy quan hệ đối ngoại, hợp tác quốc tế của tỉnh đi vào chiều sâu và hiệu quả, giữ ổn định tình hình biên giới để thuận lợi cho phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn.../.

