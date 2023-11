Đức bắt giữ 17 người bị cáo buộc phát tán phát ngôn gây hận thù chống Do Thái

17 đối tượng bị cáo buộc phát tán tuyên ngôn gây hận thù chống lại người Do Thái trên mạng xã hội, sử dụng các ký hiệu của tổ chức khủng bố.

Cảnh sát gác phía trước giáo đường Do Thái tại thủ đô Berlin, Đức, sau vụ ném bom xăng, ngày 18/10/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Hãng thông tấn DPA của Đức ngày 21/11 đưa tin giới chức nước này đã bắt giữ 17 người với cáo buộc phát tán phát ngôn gây hận thù chống Do Thái và đe dọa nhằm vào người Do Thái trên mạng.

Đây là kết quả của một chiến dịch do cảnh sát tiến hành ở bang Bavaria.

Nguồn tin dẫn lời cảnh sát hình sự Bavaria cho biết cảnh sát đã đột kích vào nơi ở của 17 người, gồm 15 nam và 2 nữ, trong độ tuổi từ 18-62 tuổi.

Cảnh sát đã tiến hành thẩm vấn các đối tượng và thu thập chứng cứ, gồm điện thoại di động và máy tính xách tay.

Hàng trăm nghìn người tuần hành phản đối chủ nghĩa bài Do Thái ở châu Âu Gần 200 người tập trung trước Lãnh sự quán Pháp trên Đại lộ Régent (Bỉ) và hơn 180.000 người ở Paris (Pháp) đã xuống đường tuần hành, để phản đối chủ nghĩa bài Do Thái ở Pháp và châu Âu.

Theo cảnh sát, những đối tượng trên bị cáo buộc phát tán tuyên ngôn gây hận thù chống lại người Do Thái trên mạng xã hội, sử dụng các ký hiệu của tổ chức khủng bố.

Trong số các đối tượng bị bắt, có 9 người sống tại thủ phủ Munich của bang Bavaria. Lực lượng chức năng đã đột kích nhiều khu vực ở Passau, Fuerstenfeldbruck, Berchtesgadener Land, Coburg, Aschaffenburg và Hassberge.

Những đối tượng trên sử dụng mạng xã hội như WhatsApp để phát tán nội dung chống người Do thái như "Gas the Jews," thậm chí có đối tượng đăng ảnh của trùm phátxít Adolf Hitler ngay sau khi bùng phát xung đột Hamas-Israel vào ngày 7/10 kèm với phát ngôn thù hận nhằm vào người Do Thái.

Trả lời hãng DPA, ông Michael Weinzierl thuộc cảnh sát bang Bavaria cảnh báo chủ nghĩa bài Do Thái gây tác động đối với cuộc sống thường ngày của người Do Thái tại Đức.

Ông khẳng định lực lượng chức năng địa phương sẽ bảo vệ an toàn cho người Do Thái và người Israel tại địa phương này.

Hồi tháng trước, Tổng thống và Ngoại trưởng Đức đã lên án làn sóng bài Do Thái tại nước này sau khi bùng phát cuộc xung đột Hamas-Israel. Đức từ lâu đã ban hành các quy định nghiêm ngặt nhằm ngăn chặn các phát ngôn gây thù hận./.