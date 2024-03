Hà Nội: Công an huyện Mê Linh trao trả 1,2 tỷ đồng cho người đánh rơi

Quá trình xác minh, Công an xã Tam Đồng, huyện Mê Linh, nhận định ông Lê Đức S, trú tại xã Tam Đồng, là chủ nhân của số tiền 1,2 tỷ đồng và mời ông S đến trụ sở Công an để làm việc theo quy định.

Công an xã Tam Đồng, huyện Mê Linh, Hà Nội, cùng người nhặt được tổ chức trao trả số tiền 1,2 tỷ đồng cho người đánh mất. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 14/3, Công an huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội, cho biết Công an xã Tam Đồng thực hiện các thủ tục theo quy định, trao trả 1,2 tỷ đồng cho người đánh rơi.

Trước đó, khoảng 10 giờ 17 ngày 13/3, Công an xã Tam Đồng nhận được tin báo về việc chị Nguyễn Thị Lực, sinh năm 1980, nhặt được một túi nylon bên trong có tiền, tại chợ Đình, thôn Văn Lôi, xã Tam Đồng.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an xã Tam Đồng nhanh chóng có mặt tại nơi xảy ra sự việc, tiếp nhận, niêm phong túi đựng tiền, mời người chứng kiến cùng Công an xã kiểm lại số tiền trên. Kết quả kiểm đếm, tổng số tiền là 1,2 tỷ đồng, gồm nhiều mệnh giá khác nhau.

Quá trình xác minh, Công an xã Tam Đồng nhận định ông Lê Đức S, sinh năm 1950, trú tại xã Tam Đồng, là chủ nhân của số tài sản trên nên đã mời ông S đến trụ sở Công an để làm việc theo quy định.

Tại cơ quan Công an, ông S cho biết có số tiền trên là do vừa bán đất cho chị Nguyễn Thị T.N, người cùng địa phương. Do sơ xuất, người thân của ông S là anh Lê Đ.N làm rơi số tiền này tại địa chỉ nêu trên.

Sau khi xác minh nguồn tin, có đầy đủ căn cứ pháp lý, Công an xã Tam Đồng đã báo cáo Ban Chỉ huy Công an huyện Mê Linh, hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục theo đúng quy định, đồng thời cùng chị Lực kiểm đếm tiền để trao trả cho ông Lê Đức S./.

