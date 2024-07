Do ảnh hưởng của bão, từ sáng 23/7 đến ngày 24/7, khu vực phía Đông Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, cục bộ có nơi trên 300mm.