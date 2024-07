Hà Nội: Phục vụ tốt nhất Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Đông Anh

Công an huyện Đông Anh thông báo phân luồng các tuyến đường vào nơi tổ chức Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Nhà văn hóa thôn Lại Đà, xã Đông Hội và những lưu ý cho người dân khi đến viếng.

Bí thư Đảng ủy xã Đông Hội Lê Thế Chuyên (áo trắng) cùng Đoàn viên thanh niên xã Đông Hội, huyện Đông Anh tiến hành dọn vệ sinh tại Nhà văn hoá thôn Lại Đà (Đông Hội) để chuẩn bị cho lễ tang Tổng Bí thư. (Ảnh: Mạnh Khánh/TTXVN)

Ngày 24/7, Công an thành phố Hà Nội cho biết để tổ chức Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được trang nghiêm và phục vụ các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp và nhân dân đến viếng được thuận lợi, Công an huyện Đông Anh thông báo phân luồng các tuyến đường vào nơi tổ chức Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Nhà văn hóa thôn Lại Đà, xã Đông Hội (Đông Anh, Hà Nội).

Cụ thể, Công an huyện Đông Anh cùng lực lượng chức năng liên quan tổ chức phân luồng từ 14 giờ ngày 24/7 đến hết ngày 26/7.

Tuyến đường cấm các loại phương tiện gồm từ gầm cầu chui thôn Lại Đà - trục đường chính giữa thôn Lại Đà - cuối xóm Trại, Lại Đà.

Điểm để phương tiện giao thông miễn phí cho khách đến viếng ở khu vực bãi ven đường Trường Sa phía trước Khu chung cư Eurowindow (Đông Trù, Đông Hội).

Nhân dân sau khi gửi xe đi bộ vào khu vực lễ viếng theo các hướng chỉ dẫn.

Ban Tổ chức cung cấp xe điện miễn phí phục vụ người già, người tàn tật, người có sức khỏe yếu đến viếng.

Các tuyến đường Đông Hội, đường đê Tả Hồng đoạn từ cổng thôn Trung Thôn đến cổng thôn Đông Trù, từ gầm cầu Đông Trù đến hết thôn Đông Ngàn cấm các phương tiện xe ôtô đi qua.

Ngoài ra, để đảm bảo an ninh, an toàn theo yêu cầu của Bộ Công an, đề nghị nhân dân khi đến viếng mang theo thẻ Căn cước có gắn chíp (hoặc điện thoại có cài đặt VNeID) để quét mã QR tại các điểm kiểm soát.

Theo thông báo, Nhà văn hóa thôn Lại Đà, xã Đông Hội, quê nhà của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ là một trong 3 địa điểm diễn ra Lễ viếng, Lễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong hai ngày 25 và 26/7.

Hiện nay, từng ngôi nhà của người dân trong thôn, xã đã treo cờ rủ tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ngoài ra, đoàn viên, thanh niên cùng các thành viên trong Hội Phụ nữ địa phương cũng tích cực dọn dẹp, vệ sinh đường làng, ngõ xóm và các điểm thờ tự, nhà văn hóa… để phục vụ Lễ Quốc tang.

Bí thư Huyện ủy Đông Anh Lê Trung Kiên chia sẻ Huyện ủy thành lập tổ phục vụ; xã thành lập đội, nhóm phục vụ và chỉ đạo xây dựng kế hoạch chi tiết các nội dung trước, trong và sau khi tổ chức Lễ viếng, Lễ truy điệu, Lễ an táng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Đến nay, công tác chuẩn bị đã cơ bản sẵn sàng. Các điều kiện cơ sở vật chất đã được tập trung, đáp ứng các yêu cầu của Ban Tổ chức.

Lực lượng tham gia phục vụ đảm bảo đủ cơ số, có dự phòng và đã được phân công rõ công việc, rõ vị trí, rõ thời gian.

Các phương án đảm bảo đã được rà duyệt kỹ lưỡng và được cấp có thẩm quyền phê duyệt để thực hiện.

Trước đó, ngày 22/7, Huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Đông Anh đã phát hành thông báo tổ chức Lễ viếng, Lễ truy điệu đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam tại quê nhà thôn Lại Đà, xã Đông Hội (Đông Anh, Hà Nội).

Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tổ chức từ 7 giờ, thứ Năm, ngày 25/7/2024, đến 12 giờ 30 phút, thứ Sáu, ngày 26/7/2024.

Lễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ 13 giờ, thứ Sáu, ngày 26/7/2024.

Địa điểm tổ chức Lễ viếng, Lễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Nhà văn hóa thôn Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.

Theo thông báo của Ủy ban Nhân dân huyện Đông Anh, các tổ chức, cá nhân đăng ký viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cần đăng ký theo mẫu để tổng hợp, báo cáo Ban Tổ chức bố trí lịch viếng cụ thể vào khung giờ phù hợp.

Các địa chỉ nhận đăng ký viếng gồm các đồng chí: Lại Đức Mạnh - Chính trị viên, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đông Anh, số điện thoại 0983016929; Nguyễn Cao Cường, Phó chánh Văn phòng Huyện ủy Đông Anh, số điện thoại 0934525628; Nguyễn Thu Vân, Phó chánh Văn phòng Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân huyện Đông Anh, số điện thoại 0948388699.

Ủy ban Nhân dân các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị tổng hợp danh sách đăng ký viếng đối với các tổ chức, cá nhân trên địa bàn đơn vị mình.

Huyện Đông Anh cũng nêu một số lưu ý: Ban Tổ chức đã chuẩn bị vòng hoa luân chuyển. Các đoàn đến viếng chủ động in băng đen để gắn lên vòng hoa viếng (băng vải đen có kích thước 1,2m x 0,2m, ghi dòng chữ trắng “Kính viếng,” dưới có dòng chữ nhỏ ghi tên cơ quan, tổ chức, cá nhân).

Đặc biệt, nguyện vọng của gia đình xin được miễn tiền, hoa quả, lễ phúng viếng, chấp điếu của các tổ chức, cá nhân khi đến viếng.

Trang phục khi đến viếng đối với nam mặc comple tối màu, bên trong mặc sơ mi trắng dài tay, cà vạt đen, giày đen; đối với nữ mặc áo dài đen hoặc áo tối màu, giày hoặc dép quai hậu màu đen.

Huyện Đông Anh cũng đề nghị các đoàn thu xếp đi xe chung để giảm áp lực giao thông./.

Kiểm tra công tác chuẩn bị cho Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng Mọi công tác chuẩn bị của Bộ Quốc phòng cho Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ổn định, được chuẩn bị rất chu đáo, trang trọng, các lực lượng của quân đội đã sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ.