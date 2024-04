Lãnh đạo tỉnh Phú Yên dâng hương kỷ tưởng niệm Tổng Bí thư Trần Phú. (Ảnh: TTXVN phát)

Sáng 26/4, tại Di tích Lịch sử quốc gia thành An Thổ (xã An Dân, huyện Tuy An), Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Yên tổ chức Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam (1/5/1904-1/5/2024).

Tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Phú Yên Cao Thị Hòa An và các đại biểu cùng nhau ôn lại cuộc đời, sự nghiệp vẻ vang của đồng chí Trần Phú - người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người cộng sản mẫu mực, kiên trung, bất khuất, người đã hiến dâng trọn đời mình cho độc lập của Tổ quốc, hạnh phúc của nhân dân.

Đồng chí Trần Phú xuất thân từ một gia đình nhà nho yêu nước, được sinh ra tại thành An Thổ, phủ Tuy An, tỉnh Phú Yên (nay là xã An Dân, huyện Tuy An) vào ngày 1/5/1904, nơi cha làm giáo thụ.

Tháng 7/1930, đồng chí Trần Phú được bổ sung vào Ban Chấp hành Trung ương lâm thời và được phân công trực tiếp khởi thảo Luận cương Chính trị của Đảng.

Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng tháng 10/1930, Luận cương Chính trị được thông qua, đồng chí Trần Phú được bầu làm Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Do sự khủng bố, bắt bớ ráo riết của địch, ngày 18/4/1931, đồng chí Trần Phú đã bị bắt. Chúng tra tấn cực hình nên sức khỏe của đồng chí giảm sút nhanh chóng. Sáng 6/9/1931, đồng chí Trần Phú trút hơi thở cuối cùng, vĩnh biệt đồng bào, đồng chí ở tuổi 27.

Tổng Bí thư Trần Phú mất đi nhưng câu nói bất hủ “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu!” vẫn luôn là lời nhắn gửi các thế hệ những người cộng sản tiếp sau.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phú Yên Cao Thị Hòa An khẳng định nếu xã Tùng Ảnh (huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) tự hào là quê hương của Tổng Bí thư Trần Phú thì mảnh đất địa linh nhân kiệt xã An Dân (huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên) tự hào là nơi sinh của đồng chí Trần Phú.

Noi gương đồng chí Trần Phú và các bậc tiền bối, từ khi có Đảng lãnh đạo, Đảng bộ, quân và nhân dân Phú Yên đã phát huy truyền thống quê hương, vượt qua khó khăn, nỗ lực làm nên những thắng lợi trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hiện, thành An Thổ - nơi sinh của Tổng Bí thư Trần Phú đã được xếp hạng là Di tích Khảo cổ Quốc gia vào năm 2005. Với giá trị văn hóa, lịch sử to lớn và ý nghĩa, nơi đây được chính quyền địa phương thường xuyên duy tu, tôn tạo, đảm bảo việc trưng bày các hiện vật khảo cổ; giới thiệu cuộc đời, sự nghiệp hoạt động cách mạng của đồng chí Tổng Bí thư Trần Phú. Các hoạt động giúp truyền tải đầy đủ những giá trị văn hóa, lịch sử đến người dân và khách du lịch.

Bên cạnh các tuyến du lịch kết nối di tích văn hóa, lịch sử, danh lam thắng cảnh đã được hình thành, tỉnh Phú Yên đang tập trung xây dựng tuyến du lịch kết nối Di tích thành An Thổ với địa điểm du lịch khác trên địa bàn như Gành Đá Đĩa, Hòn Yến… tạo nên điểm nhấn trong hành trình về “miền di sản Tuy An”./.

