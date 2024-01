Lionel Messi giành FIFA The Best gây tranh cãi, ghi danh vào lịch sử

Lionel Messi đã ghi danh vào lịch sử với lần thứ 3 giành được FIFA The Best, nhưng đã tạo ra tranh cãi khi mà anh đã không có được mùa giải thành công như Erling Haaland.

Ngôi sao người Argentina Lionel Messi đã vượt qua hai ứng viên khác là Erling Haaland và Kylian Mbappe để nhận giải thưởng FIFA The Best 2023.

Theo kết quả công bố tại Gala trao giải, Lionel Messi (Inter Miami và Đội tuyển Argentina) và Erling Haaland (Man City và Đội tuyển Na Uy) cùng giành được điểm trung bình là 48 điểm từ cuộc bầu chọn.

Tuy nhiên, Messi cuối cùng vẫn giành được chiến thắng nhờ có số phiếu bầu nhiều hơn từ thủ quân các Đội tuyển Quốc gia, theo quy định ở điều 12 luật bình chọn do FIFA đưa ra trước đó.

Kylian Mbappe, chân sút của PSG và Đội tuyển Pháp, xếp thứ 3 trong cuộc bầu chọn với 35 điểm.

Cụ thể, Messi nhận được 677 điểm từ các đội trưởng, trong khi Haaland là 577 và Mbappe là 282. Về số phiếu bầu từ các Huấn luyện viên, Messi có 476 điểm - thấp hơn Haaland với 541 điểm (Mbappe 302).

Từ giới truyền thông, Haaland nhận 729 điểm, hơn gấp đôi Messi (315), còn Mbappe là 168. Messi giành 613.293 điểm từ các cổ động viên, nhiều hơn so với 365.893 của Haaland và 201.866 của Mbappe.

Đây cũng là lần thứ 3 Messi được vinh danh ở Giải thưởng cá nhân này sau các năm 2019 và 2022, qua đó đi vào lịch sử với tư cách cầu thủ giành được nhiều danh hiệu The Best nhất.

Messi hiện đã giành được giải thưởng cao quý này nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào khác trong lịch sử với 3 lần được vinh danh, sau các năm 2019 và 2022.

Xếp sau Lionel Messi về số lần giành giải The Best là Cristiano Ronaldo và Robert Lewandowski (2 lần).

Tuy nhiên, kết quả bình chọn The Best 2023 đã gây ra tranh cãi lớn khi người được xướng tên là Lionel Messi chứ không phải là Erling Haaland.

Bởi, theo cách tính để bầu chọn, thành tích của các ứng viên chỉ được xét trong giai đoạn từ 19/12/2022 đến 20/8/2023, tức là không tính Vòng Chung kết World Cup 2022 - giải thưởng “góp công lớn” giúp Messi giành The Best 2022.

Trong khoảng thời gian từ 19/12/2022 đến 20/8/2023, Messi ghi được 26 bàn thắng, kiến tạo 12 lần, giành chức vô địch Ligue 1 cùng PSG, sau đó tiếp tục nâng cao cúp vô địch Leagues Cup cùng Inter Miami.

Trong khi đó, Erling Haaland đã có mùa giải vô cùng thành công trong màu áo Manchester City, khi góp công lớn giúp đội bóng giành được “cú ăn ba” lịch sử Champions League, Ngoại hạng Anh và FA Cup, sau đó giành thêm hai danh hiệu nữa trong năm 2023.

Ở góc độ cá nhân, Haaland cũng giành được danh hiệu Vua phá lưới Premier League, Champions League, Giày vàng châu Âu, Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải của UEFA.

Với những gì đã giành được, Erling Haaland rõ ràng vượt trội so với Lionel Messi và Mbappe, nhưng cuối cùng chỉ có được vị trí thứ 2.

Ngoài giải The Best, Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) còn trao nhiều giải quan trọng khác tại Gala trao giải FIFA The Best 2023.

Manchester City thống trị mùa giải trước nên đã được vinh danh ở nhiều hạng mục khác nhau. Vị chiến lược gia Pep Guardiola được vinh danh là Huấn luyện viên nam xuất sắc nhất năm, trong khi thủ thành Ederson giành Thủ môn Nam xuất sắc nhất năm.

Aitana Bonmati đã được xướng tên ở hạng mục Cầu thủ Nữ xuất sắc nhất năm 2023, sau khi cô giúp Đội tuyển Tây Ban Nha vô địch World Cup Nữ và Barcelona vô địch Champions League.

Trước đó, Aitana Bonmati cũng đã giành được Quả bóng Vàng 2023, Quả bóng Vàng World Cup nữ 2023 và Cầu thủ xuất sắc nhất năm 2023 của UEFA.

Ở hạng mục Đội hình tiêu biểu, sau mùa giải thành công, Manchester City có đến 6 cầu thủ gồm Haaland, Kyle Walker, John Stones, Ruben Dias, Bernardo Silva và Kevin De Bruyne lọt vào đội hình tiêu biểu của năm.

Đội hình tiêu biểu năm 2023. (Nguồn: FIFPro)

Trong lịch sử, Manchester City là đội bóng thứ 2 sau Barcelona có 6 đại diện góp mặt trong đội hình tiêu biểu vào năm 2010 cũng dưới thời Huấn luyện viên Pep Guardiola.

Ngoài giải thưởng The Best, Lionel Messi được xướng tên ở đội hình tiêu biểu năm 2023, qua đó phá kỷ lục của chính mình để trở thành cầu thủ có nhiều lần góp mặt nhất trong đội hình tiêu biểu năm của FIFPro (17 lần).

Siêu sao Cristiano Ronaldo đứng ngay sau Messi với 15 lần liên tiếp, nhưng chân sút người Bồ Đào Nha đã không được vinh danh trong 2 năm gần nhất.

Năm 2023, Ronaldo cũng thi đấu rất thành công khi ghi được 54 bàn thắng trong màu áo câu lạc bộ Al Nassr (Saudi Arabia) cũng như Đội tuyển Bồ Đào Nha, qua đó chính thức trở thành chân sút số 1 trong năm.

Các giải thưởng ở FIFA The Best 2023 Nam cầu thủ xuất sắc nhất năm 2023: Lionel Messi

Nữ cầu thủ xuất sắc nhất năm 2023: Aitana Bonmati

Huấn luyện viên đội Nữ xuất sắc nhất năm 2023: Sarina Wiegman

Huấn luyện viên xuất sắc nhất năm 2023: Pep Guardiola

Giải thưởng Puskas: Guilherme Madruga

Giải thưởng Fair Play: ĐT Brazil

Thủ môn nam xuất sắc nhất: Ederson

Thủ môn nữ xuất sắc nhất năm 2023: Mary Earps

Giải thưởng Cổ động viên của năm: Hugo Daniel Iniguez