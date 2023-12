Mẫu xe flashship của Lynk & Co mới ra mắt thị trường Việt Nam có gì ấn tượng?

Lynk & Co 09 là mẫu SUV có kích thước lớn nhất và cũng sở hữu nhiều trang bị hiện đại nhất của hãng được phân phối tại Việt Nam, giá bán 2,19 tỷ đồng.

Mẫu SUV flashship của Lynk & Co mới giới thiệu tới khách hàng Việt. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)

Tối 16/12, hãng xe Trung Quốc Lynk & Co chính thức giới thiệu tới khách hàng loạt sản phẩm đầu tiên của mình tới khách hàng Việt là 3 mẫu SUV Lynk & Co 01, 05, 09 và 1 mẫu sedan Lynk & Co 03+.

GreenLynk Automotives là đơn vị nhập khẩu và phân phối chính hãng Lynk & Co tại Việt Nam.

Trong số các mẫu xe được ra mắt, chiếc SUV cỡ E Lynk & Co 09 nổi bật nhất và là mẫu xe flashship của hãng bán tại thị trường Việt Nam. Phiên bản được đưa về nước là phiên bản 09 Halo.

Xe sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 5.042 x 1.977 x 1.780 (mm), chiều dài cơ sở đạt 2.984 mm, nhỉnh hơn kích thước của Mercedes GLE với kích thước dài và chiều dài cơ sở là 4.924mm và 2.995mm.

Về ngoại thất, xe được thiết kế khá hiện đại giống một số mẫu xe châu Âu. Khu vực đầu xe nổi bật với cụm lưới tản nhiệt cỡ lớn gồm các nan dọc kép mạ crom sáng bóng mang đậm dấu ấn thương hiệu. Ngoài ra, xe còn được trang bị đèn chiếu sáng LED thích ứng, bộ mâm 20inch đi kèm lốp 275/45R20. Xe có 3 tùy chọn màu sắc ngoại thất là đen, trắng và xám.

Bên trong khoang lái, Lynk & Co 09 sở hữu hệ thống ghế ngồi bọc da Nappa, ghế trước chỉnh điện 8 hướng, tích hợp thông gió, nhớ vị trí ghế lái.

Những trang bị tiện nghi nổi bật có cụm đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch, 2 màn hình thông tin giải trí 12 inch và 6 inch, hỗ trợ Apple Carplay/Android Auto, màn hình hiển thị trên kính lái (HUD), hệ thống âm thanh vòm 14 loa Bose, hệ thống cách âm chủ động, điều hòa tự động loại 2 vùng, có lọc không khí...

“Trái tim” của chiếc SUV này là động cơ Drive-E 2.0TD T5 Turbo, sản sinh công suất tối đa 250 mã lực và mômen xoắn cực đại 350Nm, kết hợp với hộp số 8 cấp và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian AWD. Theo nhà sản xuất, mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình của Lynk & Co 09 Halo là 8,9 lít/100km.

Điểm nổi trội nhất của Lynk & Co 09 trong phân khúc là công nghệ an toàn. Mẫu xe này có một danh sách dài gồm 23 tính năng ADAS như: Hỗ trợ giữ làn đường, phanh khẩn cấp tự động, ga tự động thích ứng với xe trước, cảnh báo điểm mù, hỗ trợ chuyển làn đường, hỗ trợ giữ làn đường khẩn cấp với khả năng nhận biết phương tiện phía sau...

Theo công bố của hãng, Lynk & Co 09 được bán ra với 1 phiên bản, giá 2,199 tỷ đồng. Khách hàng có thể đặt cọc 2 mức là 10 triệu và 50 triệu đồng kể từ ngày 04/12/2023 đến 05/01/2024. Với mức cọc 10 triệu đồng, khách mua xe sẽ được tặng 5 năm hoặc 150.000km bảo dưỡng miễn phí và gói đăng ký xe (không gồm lệ phí trước bạ). Với mức cọc 50 triệu đồng, khách mua xe ngoài được khuyến mãi như trên còn được tặng thêm 2 năm bảo hiểm thân vỏ (áp dụng cho xe đặt và nhận trong quý I/2024).

Một số hình ảnh chi tiết của chiếc Lynk & Co 09:

Xe có ngoại hình khá bắt mắt và hơi hướng châu Âu với phần đầu xe dáng coupe. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)

Nổi bật nhất ở phần đầu xe là bộ lưới tản nhiệt cỡ lớn gồm các nan dọc kép mạ crom sáng bóng mang đậm dấu ấn thương hiệu. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)

Xe có chiều dài cơ sở khá lớn, tới 2.995mm. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)

Khoanh nội thất rộng rãi, ghế được bọc da Monaco Napas. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)

Khoanh lái của xe. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)

Phía sau vô lăng là màn hình kỹ thuật số 12,3 inch hiển thị thông số vận hành. Ngoài ra mẫu xe còn trang bị màn hình HUD kích thước 12,8 inch tích hợp hệ thống định vị thực tế. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)