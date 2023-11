New Zealand: Ba đảng ký thỏa thuận thành lập chính phủ liên minh

Lãnh đạo đảng New Zealand First, ông Winston Peters sẽ cùng với lãnh đạo đảng ACT, ông David Seymour lần lượt đảm đương vai trò Phó Thủ tướng mỗi nửa nhiệm kỳ của chính phủ.

Ngày 24/11, tại New Zealand, đảng Quốc gia đã cùng với đảng ACT cánh hữu và đảng New Zealand First ký thỏa thuận thành lập chính phủ liên minh.

Thông báo chung của ba đảng nêu rõ lãnh đạo đảng New Zealand First, ông Winston Peters sẽ nắm cương vị Ngoại trưởng.

Ông Peters cũng sẽ cùng với lãnh đạo đảng ACT, ông David Seymour lần lượt đảm đương vai trò Phó Thủ tướng mỗi nửa nhiệm kỳ của chính phủ. Vị trí Bộ trưởng Tài chính trong chính phủ mới được giao cho ông Nicola Willis của đảng Quốc gia.

Trong một tuyên bố, ông Christopher Luxon, Thủ tướng đắc cử của New Zealand đồng thời là lãnh đạo đảng Quốc gia nhấn mạnh mặc dù đất nước đang gặp nhiều thách thức kinh tế song chính phủ mới của New Zealand sẽ nỗ lực để hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn.

Trong một tuyên bố, ông Christopher Luxon, Thủ tướng đắc cử của New Zealand đồng thời là lãnh đạo đảng Quốc gia nhấn mạnh mặc dù đất nước đang gặp nhiều thách thức kinh tế song chính phủ mới của New Zealand sẽ nỗ lực để hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn.

Chính phủ liên minh mới đã công bố một loạt thay đổi chính sách, tập trung vào việc sửa đổi Đạo luật Ngân hàng Dự trữ New Zealand 2021 theo hướng xóa bỏ nhiệm vụ kép về lạm phát và việc làm, chỉ tập trung chính sách tiền tệ vào ổn định giá cả.

Ngoài ra, chính phủ liên minh cũng sẽ bãi bỏ lệnh cấm thăm dò dầu khí ngoài khơi vốn do chính phủ tiền nhiệm đưa ra./.