Từ hôm nay, Ngân hàng Nhà nước bán can thiệp ngoại tệ cho các tổ chức tín dụng có trạng thái ngoại tệ âm để chuyển trạng thái ngoại tệ về 0. Đây là biện pháp rất mạnh mẽ để giải tỏa tâm lý thị trường.

Phó Thống đốc Đào Minh Tú cho biết Ngân hàng Nhà nước sẵn sàng can thiệp nếu tỷ giá diễn biến bất lợi. (Ảnh: Vietnam+)

Thông tin tại họp báo về kết quả kinh doanh quý 1 diễn ra sáng 19/4, ông Đào Minh Tú - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cho biết Ngân hàng Nhà nước sẵn sàng can thiệp nếu tỷ giá diễn biến bất lợi.

VND mất giá 4,9%

Theo Phó Thống đốc Đào Minh Tú, thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước đã điều hành tỷ giá linh hoạt, góp phần giảm tác động các cú sốc, kết hợp với phát hành tín phiếu VND nhằm giảm bớt dư thừa thanh khoản VND, qua đó giảm bớt áp lực trong ngắn hạn đối với tỷ giá.

Về cơ bản, thanh khoản thị trường thông suốt, các nhu cầu ngoại tệ hợp pháp được đáp ứng đầy đủ, tỷ giá diễn biến phù hợp với điều kiện thị trường và xu hướng của các đồng tiền quốc tế so với USD.

Hai thương hiệu vàng biến động trái chiều, tỷ giá vẫn tăng kịch trần Dù giá vàng thế giới tăng thêm 24 USD lên 2.408 USD/ounce nhưng 2 thương hiệu vàng trong nước biến động trái chiều, trong khi đó tỷ giá trung tâm tiếp tục tăng lên mức cao nhất từ trước đến nay.

Cũng theo Phó Thống đốc, trong 3 tháng đầu năm, Ngân hàng Nhà nước luôn theo sát diễn biến, điều hành tỷ giá trung tâm linh hoạt, tạo điều kiện cho xuất nhập khẩu. Tuy nhiên, tình hình kinh tế-chính trị trên thế giới có nhiều biến động, khiến đồng nội tệ của nhiều quốc gia mất giá khá cao, kể cả các nước có nền kinh tế mạnh, dao động từ trên 3% đến gần 9%. Việt Nam cũng nằm trong xu thế đó, tỷ giá hiện mất giá 4,9% so với đầu năm.

Về lý do tỷ giá tăng, ông Tú cho biết năm qua Ngân hàng Nhà nước giảm lãi suất trong bối cảnh thế giới tăng lãi suất. Hiện lãi suất VND âm so với lãi suất USD trên thị trường liên ngân hàng. Bên cạnh đó, cầu ngoại tệ cho nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất đảm bảo cũng là yếu tố khiến tỷ giá tăng thời gian qua. Ngoài ra, còn kể đến yếu tố tâm lý muốn găm giữ USD.

Ngoài ra, do kỳ vọng Fed sớm hạ lãi suất trong năm 2024 nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện. Thậm chí lạm phát của Mỹ vẫn duy trì cao, số liệu việc làm tích cực, thị trường liên tục điều chỉnh.

Phó Thống đốc Đào Minh Tú khẳng định: "Quan điểm điều hành tỷ giá của Việt Nam rất linh hoạt. Mặc dù chúng ta vẫn tiếp tục ổn định tỷ giá cho nền kinh tế nhưng không cố định, ngược lại còn điều chỉnh lên xuống để phù hợp với tình hình và tránh những tác động mạnh của thế giới. Chúng tôi cũng sẵn sàng can thiệp nếu như tỷ giá tiếp tục có những tác động bất lợi, cả kể là can thiệp ngay từ ngày hôm nay."

Công khai bán ngoại tệ

Cũng tại họp báo, ông Phạm Chí Quang, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ cho biết kể từ ngày hôm nay (19/4), Ngân hàng Nhà nước công khai bán can thiệp ngoại tệ cho các tổ chức tín dụng có trạng thái ngoại tệ âm để chuyển trạng thái ngoại tệ về 0, với mức bán tỷ giá can thiệp là 25.450 đồng.

Theo ông Quang, đây là biện pháp rất mạnh mẽ của Ngân hàng Nhà nước nhằm đảm bảo giải tỏa tâm lý thị trường, đảm bảo nguồn cung thị trường, nguồn cung ngoại tệ thông suốt, đảm bảo đầy đủ nhu cầu ngoại tệ hợp pháp của nền kinh tế.

"Ngay khi Ngân hàng Nhà nước có công bố, thị trường đã có phản ứng tích cực, giao dịch ngoại tệ đã xuống dưới mức bán ra của Ngân hàng Nhà nước," lãnh đạo Vụ Chính sách tiền tệ cho biết.

Ông Phạm Chí Quang cho biết kể từ ngày hôm nay, Ngân hàng Nhà nước công khai bán can thiệp ngoại tệ cho các tổ chức tín dụng. (Ảnh: Vietnam+)

Trong thời gian tới, ông Quang khẳng định Ngân hàng Nhà nước tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường ngoại tệ, tiếp tục các biện pháp ổn định thị trường nhằm đảm bảo nhu cầu của nền kinh tế, quản lý tốt lạm phát.

Cũng trong sáng 19/4, tỷ giá trung tâm giữa đồng USD/VND được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 24.260 đồng, tăng 29 đồng so với phiên trước.

Trước đó, giá USD liên tục tăng cao trong những ngày qua đã gây áp lực đến tỷ giá USD/VND. Riêng ngày 17/4, tỷ giá trung tâm tăng 90 đồng, tương ứng với mức tăng 0,37% so với ngày trước đó. Tỷ giá USD/VND tại các ngân hàng thương mại tiếp tục tăng kịch trần, giá USD trên thị trường tự do tiến sát 26.000 đồng. Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,21%, đạt mốc 106,16./.