Người dân dậy sớm, xếp hàng mua vàng lấy may trong ngày vía Thần Tài

Ngay từ sáng sớm ngày vía Thần Tài, nhiều người dân đã có mặt tại các cửa hàng vàng ở Hà Nội để chờ mua vàng lấy may dịp đầu năm mới.

Hôm nay, ngày 19/2 (tức mùng 10 tháng Giêng) cũng là ngày vía Thần Tài. Theo ghi nhận, do ngày vía năm nay rơi vào thứ Hai đầu tuần nên đông đảo người dân Hà Nội đã đến các cửa hàng vàng từ rất sớm, xếp hàng chờ đợi giờ mở cửa để nhanh tay mua được tấm vàng để lấy may mắn dịp đầu năm.

Đại diện một số cửa hàng kinh doanh vàng cho biết lượng khách ghi nhận từ tuần cận ngày Thần Tài tăng khoảng từ 10-20% so với thời gian trước đó. Năm nay, do giá vàng biến động liên tục và giữ ở mức cao nên đa số người dân chỉ mua với số lượng ít để lấy may.

Để thu hút khách trong ngày Thần Tài, các cửa hàng kinh doanh vàng bạc, đá quý đã tổ chức trang trí cầu kỳ, bắt mắt kèm nhiều hoạt động hoạt náo, sự kiện hấp dẫn. Bên cạnh đó, nhân dịp năm Giáp Thìn 2024, các đơn vị cũng đã tung ra loạt sản phẩm vàng liên quan đến Rồng đa dạng mẫu mã, hình dáng, kích thước để phục vụ người dân mua sắm./.