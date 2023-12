Nới room tín dụng: Doanh nghiệp kỳ vọng dễ tiếp cận vốn vay cuối năm

Giao dịch tại ngân hàng. (Ảnh: Vietnam+)

Nhiều doanh nghiệp kỳ vọng việc nới hạn mức tín dụng sẽ giúp tiếp cận vốn vay dễ dàng hơn, đặc biệt trong giai đoạn nước rút cuối năm cần vốn cho các đơn hàng Tết.

Mong lãi suất giảm thêm

Ngay sau khi có chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc cần có biện pháp điều hành tín dụng phù hợp, đảm bảo cung cấp đủ vốn cho nền kinh tế, Ngân hàng Nhà nước đã thông báo nới hạn mức tăng trưởng tín dụng cho các ngân hàng.

Điều đáng nói là việc bổ sung hạn mức này là sự chủ động của ngân hàng mà không cần thiết phải đề nghị hoặc xin bổ sung như mọi năm. Chính vì vậy nhiều doanh nghiệp hy vọng có thể tiếp cận vốn vay dễ dàng hơn.

Tiếp tục điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng đối với các ngân hàng Trong bối cảnh, tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống đến 22/11 mới đạt 8,21% và mức tăng trưởng không đồng đều tại các ngân hàng, NHNN quyết định điều hòa chỉ tiêu trong toàn hệ thống.

Trước thông tin Ngân hàng Nhà nước nới room tín dụng cho vay với các ngân hàng, ông Nguyễn Văn Vinh - Giám đốc một doanh nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng tại Hà Nội kỳ vọng lần này doanh nghiệp của ông sẽ dễ vay vốn ngân hàng hơn.

"Nhu cầu của công ty tôi cần khoảng từ 5-8 tỷ đồng, hồ sơ tôi cũng đã đặt ở ngân hàng, nếu được duyệt thì chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư mở rộng xưởng sản xuất để phục vụ thị trường Tết," ông Vinh chia sẻ.

Trong khi đó, phía doanh nghiệp bất động sản vẫn phập phồng lo lắng. Việc nới 1,5%-2% room tín dụng cuối năm này chỉ giải quyết thanh khoản cho một số đối tượng doanh nghiệp và sẽ khó tạo sức bật đáng kể nào cho thị trường bất động sản trong giai đoạn cuối năm. Cộng đồng doanh nghiệp bất động sản kỳ vọng có thể tiếp cận được nguồn vốn tín dụng và nguồn vốn trái phiếu để bù đắp sự thiếu hụt vốn đầu tư trong thời gian qua.

Ông Nguyễn Hồng Chung, Phó Chủ tịch Câu lạc bộ Bất động sản Hà Nội đánh giá: “Trước đây room của ngân hàng chỉ ở mức B, nay được nâng lên mức A, như vậy dự án đang được đánh giá khả thi và chỉ được giới hạn ở đó nhưng hiện có thể tiếp tục được bơm vốn ra thị trường. Việc này rất có ý nghĩa cho các dự án bất động sản đang chờ vốn tín dụng."

Doanh nghiệp kỳ vọng dễ tiếp cận vốn vay cuối năm. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Tuy nhiên một số doanh nghiệp cũng chia sẻ việc nới hạn mức tín dụng chỉ có ý nghĩa với các doanh nghiệp đang có gói vay và cần huy động tài chính, nhưng với doanh nghiệp vay mới, đang chuẩn bị thủ tục thì thời gian còn lại một tháng từ nay đến cuối năm là không đủ để giải ngân. Các doanh nghiệp kiến nghị tiếp tục giảm lãi suất để họ tiếp cận nguồn vốn rẻ hơn.

"Với lãi suất cho vay bây giờ với doanh nghiệp vẫn khá cao, dường như bất khả thi để xây dựng một phương án kinh doanh. Với góc độ doanh nghiệp, chúng tôi đề nghị mức lãi suất 6%-8% đổ lại," ông Lê Đình Chung, Tổng Giám đốc SGO Homes đề xuất.

Tìm giải pháp khơi thông tín dụng

Việc Ngân hàng Nhà nước cho phép các tổ chức tín dụng được tự chủ động, không cần thiết phải đề nghị hoặc xin bổ sung tăng trưởng tín dụng khiến các ngân hàng “dễ thở” hơn rất nhiều.

Thay vì xin cấp và chờ đợi được phân bổ hạn mức tín dụng theo từng quý, vừa cho vay vừa cầm chừng như trước, việc các ngân hàng được chủ động hạn mức tăng trưởng trong cả năm khi đạt các yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước sẽ giúp ngân hàng hoạch định chi tiết và dài hơi hơn.

Ông Nguyễn Hưng - Tổng Giám đốc TPBank cho rằng cần có một tiêu chí chung để các ngân hàng thương mại biết được trong phạm vi như vậy, khung của toàn ngành như vậy, với tiêu chuẩn và điều kiện điểm số, xếp hạng của mình sẽ được một mức nào đó thì các ngân hàng sẽ chủ động được hơn rất nhiều.

Từ nay đến cuối năm để hoàn thành mức tăng trưởng tín dụng theo kế hoạch 14,5% thì từ nay đến cuối năm tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống ngân hàng phải đạt 6% tương đương với 700.000 tỷ đồng cấp cho nền kinh tế. Những ngân hàng được cấp thêm hạn mức tăng trưởng tín dụng đều đang khẩn trương tìm cách thúc đầy vốn cho vay để kịp cho mùa làm ăn cuối cùng trong năm.

Ông Phạm Toàn Vượng - Tổng Giám đốc Agribank cho biết sau 11 tháng Agribank đã giải ngân được 70.000 tỷ đồng và hiện có gần 100.000 tỷ đồng đã cam kết cho vay nhưng chưa nhận nợ, nếu giải ngân hết cam kết này thì Agribank ng cấp ra thị trường từ 6%-7% nữa.

Các ngân hàng khác cũng trong tâm thế sẵn sàng cho vay giải ngân vì đây là dịp cao điểm về vốn cuối năm.

Ngân hàng cam kết khơi thông tín dụng cuối năm. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Ông Trần Long - Phó Tổng Giám đốc BIDV cũng cho hay nhu cầu của KH cụ thể sẽ được BIDV rà soát đánh giá và đáp ứng một cách đầy đủ. BIDV cũng kỳ vọng đến hết năm nay tăng trưởng tín dụng sẽ đạt 14%.

Trong khi đó, ông Phùng Quang Hưng - Phó Tổng Giám đốc Techcombank chia sẻ đã chủ động làm việc với ngành nghề và các hiệp hội liên quan, không chỉ ở trong nước và cả ở nước ngoài để hiểu được khả năng tiêu thụ của họ và hoạch định trước hạn mức tăng trưởng tín dụng sao cho phù hợp với kế hoạch của khách hàng.

Hiện tại, lãi suất huy động đã giảm mạnh so với đầu năm, thế nhưng lãi suất cho vay giảm chậm hơn so với kỳ vọng. Đây là một trong những nguyên nhân khiến các ngân hàng dư thừa vốn. Trong khi đó, tăng trưởng tín dụng năm nay được các chuyên gia tài chính dự báo chỉ có thể đạt 10%-12% so với mục tiêu ngành ngân hàng đưa ra ở mức 14%-15%.

Cách nào "khơi thông" dòng vốn tín dụng tiêu dùng khi ngày càng khó thu hồi? Các đại biểu đề xuất cần truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên trang mạng xã hội để tẩy chay hành động vay tiền rồi sau đó cố tình không trả nợ cho ngân hàng, công ty tài chính.

Theo Tiến sỹ Cấn Văn Lực, chuyên gia tài chính-ngân hàng, việc chủ động nới room thể hiện quyết tâm của Ngân hàng Nhà nước trong việc thúc đẩy tăng trưởng tín dụng những tháng cuối năm. Dẫu vậy, ông Lực dự báo tăng trưởng tín dụng năm nay ước đạt khoảng 11%-12%, phù hợp với mức tăng trưởng GDP đạt khoảng 5%.

“Mức tăng này phù hợp với bối cảnh hiện tại, bởi mục tiêu tăng trưởng tín dụng 14% đặt ra khi tăng trưởng GDP là 6,5%. Còn dự báo hiện nay phần lớn cho rằng tăng trưởng GDP chỉ đạt khoảng 5% nên tăng trưởng tín dụng từ 11-12% là có cơ sở. Năm tới, tăng trưởng kinh tế có thể đạt khoảng 6,5% thì mức tăng trưởng tín dụng sẽ cao hơn từ 13%-15%,” ông Lực nói.

Một số chuyên gia cũng đánh giá tăng trưởng tín dụng sẽ chỉ đạt khoảng hơn 12% trong năm 2023 do lĩnh vực kinh doanh bất động sản và cho vay tiêu dùng bất động sản - cho vay mua nhà (mảng chiếm tỷ trọng 70% của ngân hàng) giảm mạnh do thị trường gặp nhiều biến động khó khăn. Ngoài ra, tăng trưởng xuất khẩu giảm tốc, sản xuất vẫn gặp khó khăn.

Tuy nhiên, thời gian này Chính phủ cùng Ngân hàng Nhà nước và các ngân hàng thương mại đã dành nhiều "tâm huyết" tìm cách tháo gỡ đưa ra các giải pháp nhằm khơi thông dòng vốn, hy vọng các doanh nghiệp sẽ tiếp cận được nguồn vốn để đưa vào phục vụ sản xuất kinh doanh những ngày cao điểm cuối năm này./.