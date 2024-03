Ông Huỳnh Thanh Nhân được bầu làm Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Hồ Chí Minh

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên (trái) và Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Thị Lệ chúc mừng ông Huỳnh Thanh Nhân (giữa). (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Sáng 14/3, 100% đại biểu Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa X dự Kỳ họp thứ 14 (chuyên đề) đã nhất trí bầu ông Huỳnh Thanh Nhân, Giám đốc Sở Nội vụ giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Trước đó, Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã biểu quyết miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban Nhân dân thành phố khóa X đối với ông Huỳnh Thanh Nhân để nhận nhiệm vụ mới.

Ông Huỳnh Thanh Nhân sinh năm 1969, quê quán tại huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh; trình độ: thạc sỹ Chính trị học, cử nhân Khoa học lịch sử, cử nhân Hành chính và cử nhân Chính trị.

Trước khi làm Giám đốc Sở Nội vụ, ông Huỳnh Thanh Nhân là Bí thư Quận ủy Thủ Đức (nay thuộc thành phố Thủ Đức), Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố.

Cũng tại Kỳ họp thứ 14, Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã bầu bổ sung bà Phạm Khánh Phong Lan, Giám đốc Sở An toàn Thực phẩm làm thành viên Ủy ban Nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2021-2026; biểu quyết miễn nhiệm đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố đối với bà Tô Thị Bích Châu do chuyển công tác về Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; miễn nhiệm chức danh Phó Trưởng Ban Văn hóa-Xã hội Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa X với bà Trần Hải Yến do đã được điều động, bổ nhiệm làm Phó Bí thư Thường trực Quận ủy quận 11./.

