Ôtô ngày càng trở nên đắt đỏ do chi phí sinh hoạt tăng cao

Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP)

Sở hữu ôtô tại Canada là nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống bởi điều kiện thời tiết khắc nghiệt và việc di chuyển giữa những khoảng cách khá xa tại quốc gia này.

Nhưng xu thế trên đang dần bị thay đổi khi người dân không còn hứng thú sắm xe hơi do nó đang trở nên quá đắt đỏ.

Theo một cuộc khảo sát hàng năm từ những thị trường chia sẻ xe hơi tại Canada, Turo Inc. và Leger Marketing Inc., ngày càng có nhiều người ở quốc gia này hủy bỏ kế hoạch mua hoặc thuê một chiếc xe trong năm nay, với 46% nói rằng họ sẽ không thực hiện điều đó do lạm phát tăng cao. Lãi suất cao cũng đang là một nguyên nhân nữa ngăn cản khoảng 47% số người được hỏi muốn sở hữu ôtô.

Số liệu này khác xa so với những con số của một cuộc khảo sát tương tự vào năm ngoái, trong đó có khoảng gần 40% cho rằng việc mua hoặc thuê một chiếc xe là điều không phải bàn cãi.

Điều này cho thấy một thực tế rằng chi phí sinh hoạt cao hơn không những đang ngăn cản người Canada tham gia vào thị trường nhà ở, mà còn đang cản trở cả ý định sở hữu xe hơi của họ.

Nhìn chung, việc sở hữu ôtô được bị coi là hành động tốn kém và trong số những người chưa từng có xe hơi, 37% cho biết nguyên nhân là do chi phí quá cao, tăng 32% so với năm ngoái, vượt trên cả tỷ lệ người không sở hữu xe do nguyên nhân không có bằng lái hoặc không biết lái xe.

Giám đốc Cedric Mathieu của Turo Inc. nhận xét khi chi phí sinh hoạt tiếp tục tăng, người Canada bắt đầu xem xét lại mô hình sở hữu ôtô truyền thống, điều có thể tạo ra gánh nặng tài chính lớn cho chủ sở hữu. Các phương tiện mất giá trị và liên tục phải chịu các khoản chi phí phát sinh ngay cả khi không sử dụng đến.

Việc chuyển đổi sang xe điện dường như cũng không giải quyết được vấn đề về khả năng chi trả. Cuộc khảo sát cho biết, năm nay, có ít người Canada còn ý định mua xe điện hơn và 29% nói rằng sẽ không mua xe điện vì giá quá cao.

Việc không quen thuộc với các mẫu xe điện dường như cũng là một trở ngại trong quyết định xuống tiền. Hơn 80% số người được hỏi cho biết họ chưa bao giờ lái xe điện trước đây, nhưng khoảng một nửa nói rằng họ có thể cân nhắc mua nếu có thể được lái thử một chiếc xe điện trước vài hôm.

Cũng có khoảng 50% số người được hỏi nói rằng họ đang lên kế hoạch cho việc sở hữu chiếc xe tiếp theo của mình là xe hybrid hoặc xe điện và 40% cho rằng việc tiết kiệm xăng là lý do chính đằng sau quyết định của họ.

Tỷ lệ lạm phát của Canada đã chậm lại trong 2 tháng đầu năm, với mức tăng trưởng lần lượt là 2,9% và 2,8%. Tuy nhiên, lạm phát giá nhiên liệu của Canada vẫn đang còn cao và là nguyên nhân chính khiến chỉ số giá tiêu dùng CPI cao./.

