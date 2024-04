Pháp trưng bày bức tranh quý của danh họa thời Phục hưng Raphael

Tác phẩm được trưng bày lần này là bức chân dung nhỏ của Mary Magdalene. (Nguồn: uk.news.yahoo)

Ngày 21/4, Vương cung thánh đường Sainte-Marie-Madeleine, miền Nam nước Pháp, đã mở cửa cho khách tham quan bức tranh quý mới tìm lại được của danh họa thời Phục hưng ở Italy, ông Raphael.

Danh họa Raphael tên đầy đủ là Raffaello Sanzio da Urbino, được mệnh danh là “hoàng tử thời Phục hưng,” là người có tầm ảnh hưởng vĩ đại trong lịch sử hội họa.

Ông nổi tiếng với các bức tranh “Three Graces” và “The School of Athens.”

Tác phẩm được trưng bày lần này là bức chân dung nhỏ của Mary Magdalene, đã bị lãng quên và mới tìm lại được. Bức tranh được cho là có từ cuộc gặp giữa họa sỹ Raphael và bạn đồng môn Leonardo da Vinci vào năm 1505.

Một nhà sưu tập người Pháp đã mua bức chân dung từ trang web của một phòng trưng bày ở London (Anh) với giá 30.000 bảng Anh (khoảng 37.000 USD). Sau đó, bức tranh đã được một chuyên gia của Tổ chức Giáo dục, khoa học và văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) ở Italy xác thực vào tháng 9/2023.

Bức tranh sẽ được trưng bày tại vương cung thánh đường trong một tháng. Mỗi khách phải trả 3 euro để được chiêm ngưỡng tác phẩm, và số tiền này sẽ được sử dụng để hỗ trợ việc trùng tu vương cung thánh đường. Mary Magdalene là nhân chứng đầu tiên về sự phục sinh của Chúa Jesus.

Người ta cho rằng bà đã trải qua 30 năm cuối đời trong một hang động ở vùng núi Sainte-Baume, cách vương cung thánh đường trên khoảng 20km. Hang động này đã trở thành một địa điểm hành hương lớn của các tín đồ Cơ đốc giáo.

Vương cung thánh đường Sainte-Marie-Madeleine là nơi lưu giữ di hài của Mary Magdalene - khiến nơi đây được ví như ngôi mộ quan trọng thứ 3 của Cơ đốc giáo./.

