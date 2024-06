Quảng Nam: Động đất độ lớn 3,8 xuất hiện tại huyện Nam Trà My

Từ khi Thủy điện Sông Tranh 2 (huyện Bắc Trà My) đưa vào hoạt động đã xuất hiện rất nhiều trận động đất lớn nhỏ. (Ảnh: Trần Tĩnh/TTXVN)

Theo Trung tâm Báo tin Động đất và Cảnh báo Sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), chiều 19/6, một trận động đất có độ lớn 3,8 đã xảy ra tại huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam; không gây thương vong về người và tài sản.

Trận động đất xảy ra lúc 16 giờ 57 phút 12 giây, ngày 19/6, có tọa độ 15,058 độ Vĩ Bắc, 108,121 độ Kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1km; độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Trên thực tế, những năm gần đây, khu vực huyện Nam Trà My, Bắc Trà My vẫn ghi nhận sự xuất hiện của động đất. Đặc biệt, từ khi Thủy điện Sông Tranh 2 (huyện Bắc Trà My) đưa vào hoạt động đã xuất hiện rất nhiều trận động đất lớn nhỏ.

Trước đó, ngày 14/6, tại huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam xảy ra một trận động đất có độ lớn 3,4 và ngày 18/6, tại huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam cũng xảy ra một trận động đất có độ lớn 3,0; độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Liên quan về vấn đề này, ông Nguyễn Hồng Vương, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Bắc Trà My, cho biết: “Ở trận động đất này, người dân địa phương chỉ cảm nhận được rung chấn, không có gây thiệt hại về tài sản, nhà cửa.”

Trung tâm Báo tin Động đất và Cảnh báo Sóng thần đang theo dõi sát diễn biến các trận động đất này; kịp thời chuyển các bản tin đến chính quyền và người dân các địa phương biết, chủ động biện pháp ứng phó./.

Kon Tum: Lại xảy ra động đất có độ lớn 3,7 tại Kon Plông Trận động đất xảy ra vào khoảng 16 giờ 40 phút 56 giây, ngày 19/6, tại tọa độ 15.012 độ Vĩ Bắc-108.189 độ Kinh Đông với độ sâu chấn tiêu khoảng 10,1km, không gây rủi ro thiên tai.