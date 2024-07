Thị trường nông sản ngày 21/07: Giá lúa và gạo đều giảm

Nông dân tỉnh An Giang thu hoạch lúa. (Ảnh tư liệu: Công Mạo/TTXVN)

Giá lúa gạo ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tuần qua có sự điều chỉnh giảm. Giá gạo xuất khẩu đi ngang trong khi các nước sản xuất lúa gạo lớn như Ấn Độ, Thái Lan đều giảm.

Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, giá lúa thường tại ruộng tuần qua cao nhất là 7.100 đồng/kg, giá bình quân là 6.971 đồng/kg, giảm 264 đồng/kg.

Giá lúa thường tại kho giảm trung bình 375 đồng/kg, ở mức 8.375 đồng/kg; giá cao nhất là 8.950 đồng/kg. Giá các mặt hàng gạo cũng có sự điều chỉnh giảm.

Theo đó, gạo 5% tấm có giá cao nhất 13.250 đồng/kg, giá bình quân 13.057 đồng/kg, giảm 64 đồng/kg. Gạo 15% tấm có giá cao nhất 13.000 đồng/kg, giá bình quân 12.775 đồng/kg, giảm 67 đồng/kg. Gạo 25% tấm có giá cao nhất 12.600 đồng/kg, giá bình quân 12.358 đồng/kg, giảm 83 đồng/kg.

Giá gạo xát trắng loại 1 giảm 63 đồng/kg, giá trung bình là 12.808 đồng/kg. Riêng gạo lứt loại 1 tăng 67 đồng/kg, trung bình là 11.017 đồng/kg.

Tại An Giang, theo cập nhật của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, nhiều loại lúa tuần qua duy trì ổn định như: Đài thơm 8 từ 7.100-7.300 đồng/kg, OM 18 từ 7.000-7.200 đồng/kg, lúa Nhật vẫn không đổi từ 7.800 - 8.000 đồng/kg. Riêng OM 5451 từ 6.900-7.200 đồng/kg, tăng 100 đồng/kg; IR 50404 từ 6.900-7.000 đồng/kg, tăng 100 đồng/kg.

Với mặt hàng gạo trên thị trường bán lẻ tại An Giang, gạo thường có giá từ 15.000-16.000 đồng/kg; gạo thơm thái hạt dài từ 20.000-21.000 đồng/kg; gạo Jasmine từ 18.000-20.000 đồng/kg; gạo trắng thông dụng 17.000 đồng/kg, gạo Nàng Hoa 20.00 đồng/kg…

Về xuất khẩu, gạo 5% tấm của Việt Nam được chào bán ở mức từ 565-570 USD/tấn trong ngày 18/7, không đổi so với tuần trước, khi giá ở gần mức thấp nhất trong một năm.

Trong khi đó, giá gạo xuất khẩu của Ấn Độ tiếp tục giảm trong tuần qua, trước khả năng nước này có thể nới lỏng hạn chế xuất khẩu, sau khi dự trữ tăng kỷ lục.

Giá gạo đồ 5% tấm của Ấn Độ, nước xuất khẩu hàng đầu thế giới, ở mức 537-543 USD/tấn trong tuần qua, giảm so với mức 539-545 USD/tấn của tuần trước đó.

Theo một nhà xuất khẩu tại bang Andhra Pradesh của Ấn Độ, các khách hàng hoãn mua do cước phí vận chuyển cao. Thị trường cũng nhận định rằng có khả năng Ấn Độ sẽ dỡ bỏ một số hạn chế xuất khẩu gạo.

Ấn Độ có thể hạ giá sàn gạo basmati xuất khẩu và bỏ mức thuế xuất khẩu 20% đối với gạo đồ, thay bằng một mức thuế cố định, khi dự trữ gạo trong nước tăng kỷ lục.

Nước này đã thực hiện các hạn chế xuất khẩu vào năm 2023 và tiếp tục trong năm 2024, nhằm kiểm soát giá trong nước trước khi diễn ra cuộc bầu cử vào tháng 4-5/2024.

Trong khi đó, giá gạo của Thái Lan giảm xuống mức thấp nhất trong 8 tháng, do nhu cầu yếu hơn và nguồn cung tăng. Giá gạo 5% tấm đứng ở mức 570 USD/tấn vào ngày 18/7, mức thấp nhất kể từ đầu tháng 11/2023, so với mức 570-575 USD/tấn của tuần trước.

Theo một nhà giao dịch tại Bangkok, nhu cầu trong tuần qua thấp. Nguồn cung mới sẽ được bổ sung và sản lượng trong năm nay có thể cao, nhờ thời tiết thuận lợi.

Mặc dù Philippines giảm thuế nhập khẩu, không có đơn hàng lớn nào từ nước này và các khách hàng thường xuyên khác như Indonesia, khi các thị trường đang chờ nguồn cung mới trong tháng tới.

Về thị trường nông sản Mỹ, giá lúa mỳ, ngô và đậu tương kỳ hạn tại Sàn giao dịch hàng hóa Chicago (CBOT) giảm trong phiên 19/7, do điều kiện thời tiết thuận lợi trong vụ thu hoạch tại Mỹ, đưa đến khả năng nguồn cung dồi dào.Giá đậu tương giảm 0,2%, xuống 10,4075 USD/bushel.

Giá lúa mỳ giảm 0,3%, xuống 5,3375 USD/bushel và giảm 3% so với một tuần trước đó. Giá ngũ cốc này giảm xuống mức thấp nhất trong 4 tháng là 5,25 USD/bushel trong phiên 16/7.

Giá ngô giảm 0,1%, xuống 4,045 USD/bushel và giảm 2,5% khi tính theo tuần. (1 bushel lúa mỳ/đậu tương = 27,2 kg; 1 bushel ngô = 25,4 kg).

Thời tiết tại Mỹ thuận lợi, đưa đến khả năng sản lượng ngô và đậu tương đạt mức cao và vụ thu hoạch lúa mỳ tại nước này đang được đẩy nhanh, đưa thêm nguồn cung vào thị trường.

Hội đồng Ngũ cốc Quốc tế ngày 18/7 đã nâng dự báo sản lượng ngô toàn cầu niên vụ 2024/25 thêm 2 triệu tấn, lên 1,225 tỷ tấn và sản lượng lúa mỳ thêm 8 triệu tấn, lên 801 triệu tấn.

Về thị trường càphê, trên thị trường thế giới sáng 20/7 (theo giờ Việt Nam), giá cà phê Robusta tại London dao động ở mức 3.915 - 4.536 USD/tấn.

Cụ thể, giá càphê Robusta hợp đồng giao tháng 9/2024 ở mức 4.530 USD/tấn, tăng 1,14%, tương đương 51 USD/tấn. Trong khi đó, giá cà phê Arabica tại New York kỳ hạn giao tháng 9/2024 là 238,2 US xu/lb, tăng 1,12% tương đương 2,7 US xu/lb (1 lb = 0,4535 kg).

Về mặt kỹ thuật, thị trường New York hiện vẫn được cho là có tiềm năng tăng giá trong thời gian gần. Trong khi đó, tín hiệu của thị trường Robusta chưa được rõ ràng.

Tại thị trường trong nước, giá càphê sáng ngày 20/7 tăng 1.600 đồng/kg. Hiện giá mua trung bình tại các tỉnh Tây Nguyên là 105.600 đồng/kg./.

Nhu cầu giảm do phí vận chuyển tăng vọt khiến giá gạo Ấn Độ đi xuống Gạo đồ 5% tấm của Ấn Độ, nước xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới, được báo giá từ 541-548 USD/tấn trong tuần này, giảm so với mức 544-552 USD/tấn của tuần trước.