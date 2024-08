Chiều 14/8, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Gặp mặt cán bộ công an cấp cao nghỉ hưu, nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân và 19 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.