TP.HCM: Bệnh viện cầu cứu vì nhân viên y tế liên tục bị hành hung khi tác nghiệp

Lãnh đạo Bệnh viện Quận 7 gửi đơn cầu cứu đến Sở Y tế và cơ quan Công an về tình trạng nhân viên y tế của bệnh viện liên tục bị hành hung khi đang cấp cứu người bệnh.

Nhân viên y tế Khoa Cấp cứu Bệnh viện Quận 7 bị người nhà hành hung. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Sau một thời gian tạm lắng, gần đây tình trạng người nhà bệnh nhân hành hung nhân viên y tế khi đang cấp cứu người bệnh tại Thành phố Hồ Chí Minh lại tái diễn.

Điều này cho thấy vấn đề bảo vệ nhân viên y tế khi đang làm nhiệm vụ vẫn chưa được chú trọng.

Bác sỹ Nguyễn Thế Vũ, Giám đốc Bệnh viện Quận 7, cho biết chỉ trong vòng nửa tháng nhưng nhân viên y tế của Bệnh viện liên tiếp 2 lần bị hành hung.

Cụ thể, lúc 17 giờ ngày 3/12, Bệnh viện Quận 7 nhận được cuộc gọi cấp cứu 115 từ một nhà hàng trên Đường 47, phường Tân Quy. Khi nhân viên y tế đến hiện trường, có một người xay xỉn bị ngã trong nhà vệ sinh và bất tỉnh. Do nhà vệ sinh chật hẹp, nhân viên y tế nhờ người đi cùng hỗ trợ để dìu người này vào băng ca chuyển đi. Tuy nhiên, người này không phụ giúp mà còn mắng chửi và dùng chân đạp vào lưng nhân viên cấp cứu.

Một trường hợp khác xảy ra vào 23 giờ ngày 22/11; thời điểm này, êkíp trực đêm của Bệnh viện Quận 7 tiếp nhận trường hợp N.T.T. (sinh năm 1973) nhập viện trong tình trạng tỉnh táo, có vết thương hở do ngã. Nhân viên y tế tiếp nhận và tư vấn khâu vết thương, nhận được sự đồng thuận từ người bị ngã.

Tuy nhiên, thân nhân đi kèm có lời nói, hành vi chửi bới, nhục mạ khiến bác sỹ cấp cứu buộc phải tạm ngưng công việc và rời khỏi phòng tiểu phẫu. Đối tượng sau đó đuổi theo đánh vào vùng mặt trái bác sỹ.

Sự việc được báo ngay đến Công an phường Tân Phú, Quận 7. Khoảng 20 phút sau, lực lượng Công an tới và yêu cầu bác sỹ về trụ sở phường để khai báo. Do đang trong giờ trực nên bác sỹ từ chối không về phường.

Bác sỹ Nguyễn Thế Vũ nhìn nhận cả hai vụ hành hung nêu trên đều xuất phát từ người đã sử dụng rượu bia. Lãnh đạo Bệnh viện Quận 7 đã có văn bản đề nghị Công an Quận 7 và Công an phường Tân Phú hỗ trợ bệnh viện nhằm thực hiện tốt quy chế phối hợp mà hai bên đã ký kết; đồng thời đề nghị Công an chỉ đạo điều tra làm rõ, xử lý theo đúng pháp luật hành vi hành hung nhân viên y tế.

Bình Phước: Một điều dưỡng bị người nhà bệnh nhân hành hung Người nhà bệnh nhân đã manh động, dùng ghế đuổi đánh điều dưỡng Trương Ngọc Nghĩa, công tác tại Khoa Ngoại, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước, khiến anh bị thương tích ở cánh tay, bàn tay và phần đầu.

Trước đó, năm 2022, nhân viên y tế của Bệnh viện Nhân dân Gia Định cũng bị thân nhân của người bệnh hành hung khi đang làm nhiệm vụ. Sau đó người này bị khởi tố về tội gây rối trật tự công cộng.

Trước tình trạng trên, ông Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, cho rằng hành động tấn công nhân viên y tế khi đang thực hiện nhiệm vụ cấp cứu người bệnh là hoàn toàn không chấp nhận được dù bất cứ lý do nào. Vì thế, lãnh đạo Sở Y tế mong các cơ quan bảo vệ pháp luật xử lý nghiêm để răn đe, giúp nhân viên y tế toàn tâm toàn ý cứu người, chăm lo người bệnh.

Bên cạnh đó, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các bệnh viện nghiên cứu triển khai thêm giải pháp nhằm hạn chế thấp nhất tình huống thân nhân người bệnh bất ngờ gây rối hoặc hành hung nhân viên Khoa Cấp cứu của bệnh viện. Mỗi bệnh viện cần tăng cường phân bổ nhân viên bảo vệ có chốt trực tại Khoa Cấp cứu, hướng dẫn thân nhân người bệnh tuân thủ các quy định "một người bệnh, một thân nhân;" bố trí tủ để vật dụng có khóa cho thân nhân người bệnh gửi vật dụng mang theo trước khi vào khu vực buồng bệnh. Nhân viên bảo vệ sẵn sàng kết nối ngay với Công an phường nơi bệnh viện trú đóng để được hỗ trợ kịp thời khi phát hiện có tình huống gây rối hoặc đe dọa nhân viên y tế.

Các bệnh viện phải tổ chức quy trình sàng lọc cấp cứu, hạn chế cho nhập vào Khoa Cấp cứu những trường hợp không có chỉ định cấp cứu; cần triển khai "nguyên tắc 4 giờ hoặc 6 giờ," tức thời gian tối đa cho người bệnh lưu lại tại Khoa Cấp cứu và cho bác sỹ có quyền chuyển người bệnh vào các khoa nội trú, không để người bệnh lưu lại quá lâu tại đây.

Ngoài ra, các bệnh viện cần có giải pháp tăng cường giao tiếp với thân nhân người bệnh trong thời gian nằm điều trị tại Khoa Cấp cứu; giúp tạo sự an tâm, giảm lo lắng, bức xúc không cần thiết./.