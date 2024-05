Trung Quốc phạt tù 6 đối tượng bán chocolate giảm cân chứa chất cấm

Chocolate giảm cân chứa chất cấm sibutramine. (Ảnh: Sina Weibo)

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, tòa án mới đây đã tuyên phạt 6 bị cáo tới từ tỉnh Giang Tô, miền Đông nước này, từ 6 tháng đến 2 năm tù và 1-3 năm quản chế vì bán chocolate giảm cân có chứa chất cấm, khiến một cậu bé phải nhập viện.

Những người này cũng bị phạt tiền từ 4.000-60.000 nhân dân tệ (553-8.330 USD).

Các đối tượng này còn bị cấm tham gia các hoạt động sản xuất và bán thực phẩm trong thời gian quản thúc, phải công khai xin lỗi trên các phương tiện truyền thông nhà nước, bồi thường 38.400 nhân dân tệ (5.331 USD) cho những thiệt hại gây ra cho cộng đồng.

Trước đó, ngày 13/2/2022, một cậu bé ở Hoài An (Huai an), Giang Tô, đã phải vào viện cấp cứu sau khi ăn 6 thanh chocolate mẹ mua dùng để giảm cân.

Bác sỹ chẩn đoán trong chocolate giảm béo có thể có thành phần cấm dùng sibutramine.

Ngày hôm sau, cậu bé xuất hiện các triệu chứng mơ hồ về ý thức, mê sảng và được chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt nhi khoa (PICU) tại Bệnh viện Nhi đồng Nam Kinh thuộc Đại học Y Nam Kinh để điều trị.

Kết quả xét nghiệm cho thấy có sibutramine trong máu và cậu bé bị tổn thương cơ tim nhẹ.

Theo điều tra của cảnh sát, hộp chocolate giảm cân này là do 1 trong 6 bị cáo cung cấp.

Nhà chức trách đã phát hiện đường dây buôn bán chất cấm và bắt giữ các đối tượng liên quan.

Năm 2010, Trung Quốc đã cấm sản xuất thuốc giảm cân có chứa sibutramine và đưa chất này vào danh mục chất cấm.

Trong chiến dịch đặc biệt toàn quốc "Kunlun 2024" do Bộ Công an Trung Quốc tiến hành vào tháng 3/2024, Công an Trùng Khánh đã triệt phá một tổ chức tội phạm sản xuất và bán thực phẩm giảm cân độc hại, bắt giữ 14 nghi phạm.

Lực lượng chức năng cũng thu giữ hơn 100.000 viên nén và viên con nhộng chứa sibutramine, cùng nhiều tang vật và thiết bị sản xuất./.

