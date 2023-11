Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa làm việc tại tỉnh Tây Ninh

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa dâng hương tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đồi 82. (Ảnh: Minh Ph/TTXVN)

Ngày 18/11, trong chuyến công tác tại tỉnh Tây Ninh, Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh Tây Ninh, Tuyên Quang, Sơn La và thành phố Đà Nẵng, do Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương làm Trưởng đoàn đã đến viếng Nghĩa trang Liệt sỹ Đồi 82-Tân Biên, thăm Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Xa Mát và Cột mốc biên giới Quốc gia 118 tại Cửa khẩu Quốc tế Xa Mát, huyện Tân Biên; thăm khu lưu niệm Trường nội trú Hoàng Lê Kha (giai đoạn 1962-1975) huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh.

Nghĩa trang liệt sỹ Đồi 82-Tân Biên là nơi an nghỉ của gần 14.000 liệt sỹ. Tại Bia tưởng niệm, các đại biểu đã dâng hương bày tỏ lòng thành kính trước anh linh các Anh hùng liệt sỹ, những người con ưu tú của đất nước đã cống hiến to lớn và sự hy sinh anh dũng cho trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giành độc lập tự do cho đất nước.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cùng các đại biểu dành phút mặc niệm tri ân các Anh hùng liệt sỹ.

Trưởng bBn Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa tặng quà cho Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Xa Mát, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh. (Ảnh: Minh Phú/TTXVN)

*Đến thăm, tặng quà cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Xa Mát, huyện Tân Biên, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa biểu dương lịch sử kháng chiến vẻ vang của quân và dân tỉnh Tây Ninh trong bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc, trong đó Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Xa Mát, dù trong khó khăn, gian khổ vẫn chiến đấu, hy sinh bảo vệ căn cứ đầu não của cách mạng.

Tây Ninh phối hợp bảo vệ biên giới với 3 tỉnh của Vương quốc Campuchia Lực lượng 2 nước đã phối hợp triệt xóa 62 vụ với 138 đối tượng xuất, nhập cảnh trái phép; phối hợp giải quyết các vụ việc liên quan đến công dân Việt Nam lao động tại Campuchia.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đã chia sẻ những khó khăn, đồng thời ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Xa Mát đạt được trong những năm qua; đồng thời đề nghị Đồn Biên phòng tiếp tục phát huy truyền thống của Bộ đội Cụ Hồ, truyền thống của Bộ đội Biên phòng, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Cùng với đó là quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 8 khóa XIII về chiến lược bảo vệ Tổ quốc, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; đặc biệt đối với Bộ đội biên phòng là thế trận bảo vệ chủ quyền biên giới, giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị…

Mỗi cán bộ, chiến sỹ cần tiếp tục làm tốt công tác tham mưu, xử lý kịp thời các tình huống phát sinh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới; phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào vùng biên giới. Đồng thời, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đảm bảo an ninh trật tự trên tuyến biên giới, giữ vững chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia.

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cùng Đoàn công tác thăm Cột mốc biên giới Quốc gia 118 tại Cửa khẩu Quốc tế Xa Mát.

Cùng ngày, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đã tới dâng hương tại bia lưu niệm Trường nội trú Hoàng Lê Kha (giai đoạn 1962-1975) tại xã Phước Vinh, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh; bày tỏ lòng thành kính, tri ân các thầy, cô giáo đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, nhân dịp kỷ niệm 41 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2023).

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa thăm nhà lưu niệm Trường nội trú Hoàng Lê Kha (giai đoạn 1962 – 1975) và chia sẻ về thư Bác Hồ và Bác Tôn gửi thiếu nhi Trường Hoàng Lê Kha năm 1965. (Ảnh: Minh Phú/TTXVN)

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá cao các thế hệ giáo viên, học sinh Trường nội trú Hoàng Lê Kha (giai đoạn 1962-1975) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đã đào tạo nên các thế hệ cán bộ phục vụ cho sự nghiệp cách mạng, không những giáo dục trong kháng chiến mà còn trực tiếp chiến đấu, tham gia Thanh niên xung phong và cứu chữa cho thương binh.

Tự hào hơn khi các thế hệ học sinh Trường nội trú Hoàng Lê Kha đã trở thành những cán bộ ưu tú của các cơ quan Trung ương và tỉnh Tây Ninh.

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa bày tỏ tin tưởng rằng, các thế hệ cán bộ, giáo viên, học sinh của Trường nội trú Hoàng Lê Kha nay là Trường Trung học Phổ thông Hoàng Lê Kha sẽ tiếp tục tiếp nối truyền thống vẻ vang của các thế hệ đi trước, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giáo dục-đào tạo mà Đảng, Nhà nước, tỉnh Tây Ninh giao cho, tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục, tạo chuyển biến căn bản, toàn diện toàn diện giáo dục và đào tạo; tích cực đổi mới sáng tạo công tác quản lý, điều hành nhà trường; cải tiến, đổi mới cách dạy, cách học; đẩy mạnh chuyển đổi số; thực hiện nhiệm vụ trọng tâm là đào tạo nguồn nhân lực, góp phần quan trọng vào sự phát triển của kinh tế-xã hội, bồi dưỡng đóng góp nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước.

Dịp này Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đã tặng quà cho các thế hệ cán bộ, giáo viên, học sinh Trường Phổ thông nội trú Hoàng Lê Kha (giai đoạn (1962-1990)./.