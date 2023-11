Tuần lễ Du lịch Bà Rịa-Vũng Tàu: Nhiều sân chơi và sản phẩm ấn tượng

Màn trình diễn trong chương khai mạc Tuần lễ Du lịch Bà Rịa-Vũng Tàu. (Ảnh: Huỳnh Sơn/TTXVN)

Diễn ra trong 3 ngày từ 17-19/11, Tuần lễ Du lịch Bà Rịa-Vũng Tàu 2023 với chủ đề “LET’S GO!!! Ba Ria-Vung Tau” là dịp thu hút đông đảo nhân dân và du khách, giúp quảng bá mạnh mẽ thương hiệu, sản phẩm du lịch địa phương.

Tại Tuần lễ, du khách tham dự chuỗi hoạt động trải nghiệm gồm: Không gian ẩm thực và hội chợ OCOP; check in với tượng cát; bay cùng dù lượn; lễ hội diều; Diễn đàn Phát triển Du lịch Xanh; Trình diễn drone light; Giải chạy VungTau Discovery Night Run; Giải Golf giao hữu “Green golf Bà Rịa-Vũng Tàu”...

Bà Trần Thị Thu Hiền, Phó Giám đốc Sở Du lịch Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết du lịch Bà Rịa-Vũng Tàu có đặc trưng từ tháng 9, 10, 11 là mùa thấp điểm ít du khách dù thời điểm này thời tiết, cảnh quan thiên nhiên rất đẹp.

Bà Rịa-Vũng Tàu đang xây dựng rất nhiều sản phẩm du lịch, trong đó có các lễ hội, sự kiện văn hóa được tổ chức thường niên để thu hút du khách, khắc phục tình trạng mùa thấp điểm, thay đổi thói quen của du khách để cảm nhận lễ hội và cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp của tỉnh.

Từ 17 giờ ngày 17/11, không khí lễ hội tràn ngập Bãi Sau. Trên trời dù lượn lững lờ. Dưới bãi biển, du khách rộn ràng. Trời tối dần, các gian hàng ẩm thực chật kín khách đến thưởng thức những món ngon của Bà Rịa-Vũng Tàu và các vùng miền trên cả nước. Khu bày bán đặc sản OCOP cũng đông khách tham quan, mua sắm.

Không gian bày bán sản phẩm OCOP đặc sản của Bà Rịa-Vũng Tàu và ẩm thực vùng miền tập trung tại Khu Du lịch San Hô Xanh-Bãi Sau cũng là tâm điểm thu hút du khách. Thời tiết 3 ngày diễn ra Tuần lễ Du lịch nắng gắt buổi trưa, có lúc mưa rào, nhưng từ chiều tối trời tạnh ráo, mát mẻ thuận lợi cho nhân dân và du khách mua sắm, ăn uống.

Bà Rịa-Vũng Tàu hướng tới phát triển các sản phẩm dịch vụ thể thao giải trí trên biển tạo sự độc đáo, mới lạ thu hút du khách. (Ảnh: Huỳnh Sơn/TTXVN)

Anh Nguyễn Sỹ Giáp, du khách đến từ Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ: “Hai bố con chúng tôi đã đến Bà Rịa-Vũng Tàu nhiều lần, lần này đến đúng vào dịp Tuần lễ Du lịch Bà Rịa-Vũng Tàu 2023. Chúng tôi đã trải nghiệm nhiều gian hàng và thức ăn ở đây rất ngon, không khí rất vui vẻ, nhộn nhịp, nhất là được thưởng thức các màn trình diễn du lượn biểu diễn phục vụ du khách tại bãi biển. Đây là lần đầu tiên tôi được trải nghiệm không khí vui tươi như vậy trong mùa du lịch thấp điểm."

Đại diện Sở Du lịch tỉnh cho biết ngay khi Tuần lễ Du lịch Bà Rịa-Vũng Tàu 2023 được tổ chức, công suất phòng bình quân của các cơ sở lưu trú ven biển đã tăng lên, đạt hơn 70%, tập trung chủ yếu vào 2 đêm 17 và 18/11. Một số khách sạn ở trung tâm Bãi Sau (thành phố Vũng Tàu) và Hồ Tràm (huyện Xuyên Mộc) là nơi diễn ra lễ hội đạt trên 90% công suất.

Tuần lễ Du lịch Bà Rịa-Vũng Tàu 2023 thu hút phát triển sản phẩm du lịch Tuần lễ Du lịch tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu với nhiều hoạt động phong phú nhằm quảng bá du lịch, kêu gọi đầu tư phát triển các sản phẩm chất lượng, tăng trải nghiệm cho du khách.

Không chỉ thành công về tỷ lệ lấp đầy phòng, Tuần lễ Du lịch cũng ghi nhận công tác an toàn, an ninh rất tốt. Các cơ sở kinh doanh du lịch-dịch vụ đều thực hiện nghiêm túc quy định về phòng cháy, chữa cháy, an ninh trật tự, an toàn vệ sinh thực phẩm... Bên cạnh đó, giá cả dịch vụ ổn định. Giá phòng bán ở mức giá niêm yết cho ngày thường. Nhiều khách sạn có vị trí đẹp ở Bãi Sau, Bãi Trước còn giảm giá từ 10 đến 50% cho khách đặt trước, khách tham gia giải chạy bộ xuyên đêm.

Trong khuôn khổ "Tuần lễ Du lịch Bà Rịa-Vũng Tàu năm 2023," giải chạy VungTau Discovery Night Run được Sở Du lịch tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phối hợp cùng công ty SZC Entertainment tổ chức từ đêm 18/11 đến rạng sáng 19/11 đã thu hút hơn 1.300 vận động viên tham gia.

Theo Ban tổ chức, vì là giải chạy đêm lần đầu tiên diễn ra tại thành phố biển Vũng Tàu nên công tác tổ chức giải được chuẩn bị kỹ lưỡng, mang đến cho vận động viên những trải nghiệm chạy bộ an toàn, sự phục vụ và chăm sóc tận tâm trong quá trình chuẩn bị, trước, trong và sau khi chạy.

Ông Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết tỉnh mong muốn xây dựng các sản phẩm du lịch chất lượng cao nên luôn quan tâm làm mới các lễ hội, các sự kiện mang tính đặc trưng của địa phương.

Sở Du lịch xây dựng các chương trình du lịch theo hàng tháng, hàng quý, làm mới, nâng tầm các sản phẩm du lịch. Nhờ đó, đến tháng 10/2023, tỉnh đã đón 13 triệu lượt khách, dự kiến sẽ đón khoảng 14-15 triệu khách trong năm, vượt xa con số 12 triệu lượt khách đề ra ban đầu./.