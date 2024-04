Việt Nam kêu gọi chấm dứt leo thang căng thẳng ở Trung Đông

Công sứ Nguyễn Hoàng Nguyên, Đại biện lâm thời Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc, phát biểu tại diễn đàn. (Ảnh: Thanh Tuấn/TTXVN)

Ngày 25/4, tại New York (Mỹ), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tiếp tục tổ chức Phiên thảo luận mở về tình hình Trung Đông và Palestine dưới sự chủ trì của ông Ian Borg, Bộ trưởng Ngoại giao và Thương mại Malta - nước Chủ tịch Hội đồng Bảo an trong tháng 4/2024.

Theo phóng viên TTXVN tại Liên hợp quốc, tham dự Phiên thảo luận có Tổng thư ký Liên hợp quốc, nhiều Bộ trưởng và quan chức ngoại giao của các nước Ủy viên Hội đồng Bảo an và hơn 50 quốc gia thành viên khác của Liên hợp quốc.

Phát biểu mở đầu, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cảnh báo nguy cơ xung đột lan rộng ở Trung Đông, trong khi khủng hoảng nhân đạo tại Gaza ngày càng trầm trọng. Ông cho rằng thất bại trong việc thúc đẩy giải pháp hai nhà nước sẽ làm gia tăng bất ổn và đe dọa hàng trăm triệu người trong khu vực.

Hầu hết các nước bày tỏ quan ngại về nguy cơ xung đột leo thang; kêu gọi các bên kiềm chế tối đa, chấm dứt vòng xoáy bạo lực và trả đũa lẫn nhau.

Nhiều nước bày tỏ thất vọng trước việc Hội đồng Bảo an ngày 18/4 đã không thể thông qua dự thảo nghị quyết về việc kết nạp Palestine làm thành viên chính thức của Liên hợp quốc.

Phát biểu tại Phiên thảo luận, Công sứ Nguyễn Hoàng Nguyên, Đại biện lâm thời Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc, bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình hình căng thẳng gia tăng ở Trung Đông; khẳng định Việt Nam phản đối mọi hành vi đe dọa hoặc sử dụng vũ lực, xâm phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của bất kỳ quốc gia nào, đi ngược lại luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc; lên án mạnh mẽ mọi hình thức bạo lực nhằm vào dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự cũng như các cuộc tấn công gần đây nhằm vào tàu thuyền thương mại trên các tuyến hàng hải quốc tế.

Đại biện Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc kêu gọi tất cả các bên liên quan kiềm chế tối đa, chấm dứt các hành động thù địch, trả tự do vô điều kiện cho tất cả con tin, tuân thủ luật pháp quốc tế và các nghị quyết liên quan của Liên hợp quốc.

Công sứ Nguyễn Hoàng Nguyên khẳng định Việt Nam ủng hộ mọi nỗ lực hòa giải hướng tới giải pháp bền vững, lâu dài cho cuộc xung đột đang diễn ra và tiến trình hòa bình Trung Đông trên cơ sở giải pháp hai nhà nước; đề cao vai trò chủ chốt của Cơ quan Liên hợp quốc về cứu trợ nhân đạo cho người tị nạn Palestine ở Vùng cận Đông (UNRWA) trong thực hiện sứ mệnh cứu trợ nhân đạo tại Gaza; nhấn mạnh Việt Nam ủng hộ mạnh mẽ nguyện vọng chính đáng của Nhà nước Palestine sớm trở thành thành viên chính thức của Liên hợp quốc./.