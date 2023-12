Việt Nam và Thái Lan thúc đẩy hợp tác đấu tranh phòng, chống tội phạm

Quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan thời gian qua không ngừng phát triển trên cơ sở Bản ghi nhớ hợp tác được ký kết năm 2016.

Thượng tướng Lương Tam Quang làm việc với Đại tướng Surachate Hakparn, Phó Tổng Tư lệnh Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan. (Ảnh: Huy Tiến/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, ngày 8/12, nhân chuyến thăm chính thức Thái Lan của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn Đại biểu Cấp cao Quốc hội Việt Nam, Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, đã có buổi làm việc với Đại tướng Surachate Hakparn, Phó Tổng Tư lệnh Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan tại trụ sở Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Lương Tam Quang cảm ơn Phó Tổng Tư lệnh Surachate đã dành thời gian tiếp Đoàn; đồng thời chuyển lời thăm hỏi của Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam, tới Tổng Tư lệnh Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan.

Thượng tướng Lương Tam Quang bày tỏ vui mừng về những kết quả tích cực trong công tác phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm giữa Bộ Công an Việt Nam và Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan, góp phần quan trọng trong việc đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội của hai nước.

Về phần mình, Đại tướng Surachate Hakparn bày tỏ vui mừng trước sự hợp tác ngày càng chặt chẽ, hiệu quả giữa các đơn vị của Bộ Công an Việt Nam và Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan trên nhiều lĩnh vực.

Đoàn đại biểu Bộ Công an Việt Nam chụp ảnh lưu niệm cùng Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan. (Ảnh: Huy Tiến/TTXVN)

Ông khẳng định chuyến thăm và làm việc của Đoàn Đại biểu Cấp cao Bộ Công an Việt Nam sẽ góp phần tăng cường, làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa hai nước.

Phó Tổng Tư lệnh Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan nhấn mạnh đây là cơ hội để hai bên tăng cường hiểu biết lẫn nhau, xây dựng lòng tin góp phần triển khai cụ thể các thỏa thuận cấp cao hai nước.

Bên cạnh đó, Đại tướng Surachate đánh giá cao việc Bộ Công an Việt Nam đã hợp tác tích cực thời gian qua, bao gồm việc hỗ trợ bắt giữ và bàn giao cho Thái Lan một số đối tượng phạm tội lẩn trốn ở Việt Nam.

Trong buổi làm việc, hai bên khẳng định quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan thời gian qua không ngừng phát triển trên cơ sở Bản ghi nhớ hợp tác được ký kết năm 2016. Qua đó, tạo cơ chế cho các lực lượng chức năng hai nước thiết lập quan hệ hợp tác song phương trong từng lĩnh vực đi vào chiều sâu, thực chất, góp phần thúc đẩy hợp tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia.

Ngoài ra, Thượng tướng Lương Tam Quang và Đại tướng Surachate cũng đã thẳng thắn trao đổi nhiều nội dung quan trọng về an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội ở mỗi nước; chia sẻ những thách thức đang đặt ra như phòng, chống khủng bố và tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia; trao đổi thông tin tội phạm thông qua cơ chế hợp tác của Cơ quan Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol); tội phạm mua bán người; xuất nhập cảnh và cư trú trái phép.

Hai bên cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực đào tạo.

Đoàn Đại biểu Bộ Công an Việt Nam chụp ảnh lưu niệm cùng Hội đồng An ninh Quốc gia Thái Lan. (Ảnh: Huy Tiến/TTXVN)

Lãnh đạo Bộ Công an Việt Nam và Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan thống nhất sẽ tiếp tục thực hiện cam kết không để cho bất kỳ cá nhân, tổ chức nào lợi dụng lãnh thổ nước này để chống phá nước kia và ngược lại.

Đồng thời, duy trì trao đổi đoàn các cấp về phòng chống tội phạm; trao đổi thông tin về tình hình tội phạm, phương thức thủ đoạn phạm tội, các nguy cơ đe dọa an ninh trật tự của mỗi nước hoặc khu vực ASEAN, nhất là tội phạm kinh tế, hình sự, ma túy và tội phạm mua bán người.

Hai bên cũng nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong công tác xác minh, điều tra, truy bắt các đối tượng phạm tội xuyên quốc gia, đối tượng truy nã của nước này lẩn trốn ở nước kia, phù hợp với pháp luật mỗi nước và thông lệ quốc tế.

Hai bên nhất trí nghiên cứu sớm việc triển khai cử sỹ quan liên lạc sang thường trú tại mỗi quốc gia. Đây là kênh hợp tác quan trọng trong bối cảnh tình hình tội phạm liên quan đến Việt Nam-Thái Lan diễn biễn phức tạp.

Cùng ngày, trong buổi làm việc với ông Voranut Khongmuang, Phó Tổng Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Thái Lan, Thứ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Thái Lan nói chung, giữa Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan chức năng Thái Lan, đặc biệt là Hội đồng An ninh Quốc gia Thái Lan, không ngừng được củng cố và phát triển.

Hai bên thường xuyên duy trì Cuộc họp Nhóm công tác chung về Hợp tác Chính trị-An ninh và trao đổi về nhiều vấn đề cùng quan tâm như chính trị, an ninh, tình báo, phòng, chống khủng bố, phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm môi trường và hợp tác trong lĩnh vực pháp lý...

Đánh giá cao những kết quả đạt được trong quan hệ hợp tác Việt Nam-Thái Lan trong thời gian qua, Phó Tổng Thư ký Voranut khẳng định phía Thái Lan luôn sát cánh, hợp tác cùng Việt Nam trong công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm.

Thái Lan không bao giờ cho phép bất cứ một cá nhân, tổ chức hay một quốc gia nào sử dụng lãnh thổ nước này để chống phá các nước láng giềng.

Ông Voranut khẳng định phía Thái Lan sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an Việt Nam triển khai các chương trình, kế hoạch hợp tác trong thời gian tới nhằm góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội hai nước, cũng như khu vực Đông Nam Á.

Tại buổi làm việc, hai bên nhất trí thúc đẩy một số biện pháp nhằm tăng cường hợp tác trao đổi thông tin, truy bắt, bàn giao các đối tượng truy nã của nước này trốn sang nước kia trên cơ sở nguyên tắc có đi có lại, phù hợp với pháp luật mỗi nước và thông lệ quốc tế; thúc đẩy đàm phán tiến tới ký kết Hiệp định Dẫn độ giữa hai nước.

Ngoài ra, lãnh đạo Bộ Công an Việt Nam và Hội đồng An ninh Quốc gia Thái Lan cũng cam kết tiếp tục phối hợp ngăn chặn không để cho cá nhân, tổ chức lợi dụng lãnh thổ nước này hoạt động chống phá nước kia; nhất trí phối hợp tổ chức Cuộc họp Nhóm công tác chung về Hợp tác Chính trị-An ninh lần thứ 12 tại Việt Nam, dự kiến vào tháng 7/2024.

Hai bên cũng nhất trí phối hợp trong việc chuyển tải thông điệp của lãnh đạo cấp cao hai nước, cũng như tham mưu chính phủ hai nước các chủ trương, định hướng hợp tác, góp phần thúc đẩy mối quan hệ Đối tác Chiến lược Tăng cường Việt Nam-Thái Lan./.