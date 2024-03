Vietnam’s Next Top Model trở lại sau nhiều năm với “cuộc chiến” chỉ dành cho nữ

Sau nhiều mùa thi liên tiếp là “sàn đấu” giữa người mẫu nam và người mẫu nữ, qua 5 năm gián đoạn, Vietnam’s Next Top Model sẽ trở lại với phiên bản 2024 là "cuộc chiến" chỉ dành cho nữ.

Bà Trang Lê (áo đỏ) - Giám đốc sản xuất Vietnam's Next Top Model cùng các thí sinh tại mùa All Stars. (Ảnh: BTC)

Sau 5 năm gián đoạn, phía nhà sản xuất Vietnam’s Next Top Model vừa chính thức công bố mùa giải 2024 sẽ trở lại với phiên bản chỉ có sự tham gia của thí sinh nữ - Vietnam’s Next Top Model All Girls.

Đây là thông tin gây bất ngờ vì bốn mùa thi gần đây nhất đều là “sàn đấu” giữa người mẫu nam và người mẫu nữ. Chia sẻ về thông tin này, CEO Công ty MultiMedia JSC, Tổng đạo diễn và Giám đốc sản xuất Vietnam’s Next Top Model, bà Trang Lê cho biết: “Ngay sau khi công bố thông tin đầu tiên là Vietnam’s Next Top Model sẽ chính thức quay trở lại vào năm 2024, chúng tôi đã nhận được rất nhiều phản hồi tích cực của khán giả yêu thích chương trình. Chúng tôi hiểu rằng Vietnam’s Next Top Model đã là một phần thanh xuân của nhiều thế hệ khán giả nên hết sức lắng nghe các bạn."

"Nhân dịp Quốc tế Phụ nữ 8/3, chúng tôi quyết định sẽ dành tặng những khán giả đã luôn yêu mến và ủng hộ chương trình một món quà vô cùng đặc biệt, đó chính là cuộc thi năm nay sẽ là cuộc chiến dành cho các cô gái.”

Sau 8 mùa giải tổ chức, Vietnam’s Next Top Model đã khẳng định được là một chương trình truyền hình thực tế chuyên nghiệp về thời trang, là sân chơi hàng đầu cho những bạn trẻ đam mê và nhiệt huyết với nghề người mẫu.

Đại diện ban tổ chức cho biết chương trình đã chính thức nhận hồ sơ thí sinh từ ngày 8/3 vừa qua, cơ hội dành cho các cô gái có đam mê với ngành người mẫu và ước mơ trở thành người mẫu chuyên nghiệp đã chính thức bắt đầu.

Trước đó, năm 2019, mặc dù đã hoàn thành vòng sơ tuyển nhưng chương trình buộc phải trì hoãn do nhiều nguyên nhân, một trong số đó vì đại dịch COVID-19 bùng phát.

Trải qua 8 mùa sản xuất với những thử thách thú vị và kịch tính, chương trình đã tạo ra sự khác biệt so với các cuộc thi người mẫu khác, là yếu tố chuyên môn luôn được đơn vị tổ chức đảm bảo lồng ghép khéo léo vào chương trình.

Cũng nhờ đó, chương trình trở thành “bệ phóng” cho nhiều người mẫu sáng giá của Việt Nam có cơ hội tỏa sáng trên những sàn diễn, đấu trường sắc đẹp lớn tại các kinh đô thời trang hàng đầu thế giới.

Những gương mặt như Quán quân Huyền Trang, Quán quân - Á hậu Hoàng Thùy, Quán quân - Á hậu Mâu Thủy, Quán quân - Á hậu Hương Ly, Quán quân - Hoa hậu Ngọc Châu, Á quân - siêu mẫu Tuyết Lan, Kha Mỹ Vân, Thùy Trang... đã không chỉ ghi dấu ấn tại thị trường thời trang trong nước mà còn đại diện cho người mẫu Việt Nam sải bước ở nhiều kinh đô thời trang hàng đầu thế giới như Paris, Milan, London, New York, Singapore, Seoul…

Đáng chú ý, các người mẫu sau khi thành danh ở “ngôi nhà chung” Vietnam’s Next Top Model còn khẳng định được mình qua các cuộc thi sắc đẹp trong nước và thế giới như: Phạm Hương (Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2015), H’Hen Niê (Top 5 Miss Universe 2018); Hương Ly (Á hậu Miss Universe 2023), Ngọc Châu (Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2022).../.

Tổng Đạo diễn kiêm Giám đốc sản xuất của Vietnam’s Next Top, bà Trang Lê (phải) đã trực tiếp đưa các người mẫu từ Vietnam's Next Top Model đến với thị trường quốc tế. (Ảnh: BTC)