Vựa lúa số 1 Việt Nam còn hứng chịu bao nhiêu đợt mặn tăng cao trong tháng Ba?

Ảnh minh họa. (Nguồn: Vietnam+)

Theo nhận định mới nhất của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia (Tổng cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Tài nguyên và Môi trường), từ nay đến hết tháng 3/2024, khu vực Đồng bằng sông Cửu Long xuất hiện khoảng 2 đợt xâm nhập mặn tăng cao tại các cửa sông như Cửu Long, Vàm Cỏ và Cái Lớn.

Thông tin cụ thể, Trưởng phòng Dự báo Thủy văn Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ (Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia) Phùng Tiến Dũng cho biết các đợt xâm nhập mặn tăng cao sẽ tập trung ở cửa sông Cửu Long từ ngày 11-14/3 và 24-28/3; các sông Vàm Cỏ, Cái Lớn từ 11-13/3, 24-28/3.

Trên 29.000ha lúa ở ĐBSCL có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi xâm nhập mặn Theo Cục Thủy lợi, hiện nay, vùng Đồng bằng sông Cửu Long còn khoảng 29.260ha lúa có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi xâm nhập mặn, tuy nhiên đây là diện tích vụ Đông Xuân muộn được sản xuất ngoài kế hoạch.



Trước mắt từ ngày 11-20/3, tại khu vực miền Tây Nam Bộ phổ biến không mưa, ngày nắng (riêng tại các tỉnh An Giang, Vĩnh Long và Bến Tre có nơi nắng nóng); nhiệt độ cao nhất phổ biến 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C. Mực nước tại các trạm trên dòng chính sông Mekong biến đổi chậm với xu thế xuống dần và thấp hơn trung bình nhiều năm từ 0,15-1,5m.

Trong bối cảnh thời tiết không mưa, ngày nắng, mực nước trên các sông biến đổi chậm, ông Dũng dự báo xâm nhập mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long sẽ tăng dần đến giữa tuần (khoảng ngày 13-14/3), sau đó giảm dần.

Chiều sâu ranh mặn 4‰ tại các cửa sông chính như sông Vàm Cỏ Đông, Vàm Cỏ Tây phổ biến trong phạm vi xâm nhập mặn từ 80-90km; tại sông Cửa Tiểu, Cửa Đại phổ biến trong phạm vi 60-67km; tại sông Hàm Luông 57-65km; sông Cổ Chiên 50-60km; sông Hậu 55-60km; sông Cái Lớn từ 45-52km.

Dự báo chung về xu thế nguồn nước và xâm nhập mặn trong mùa khô năm 2023-2024, đại diện Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết xâm nhập mặn tại Đồng bằng sông Cửu Long sẽ ở mức cao hơn trung bình nhiều năm, nhưng không gay gắt như mùa khô 2015-2016 và 2019-2020.

Các đợt xâm nhập mặn tăng cao ở cửa sông Cửu Long khả năng tập trung trong tháng 3/2024 (chủ yếu là các ngày từ 10/3-14/3 và từ ngày 24-28/3). Tại các sông Vàm Cỏ, Cái Lớn, xâm nhập mặn cũng được dự báo sẽ tập trung vào tháng 3-4/2024 (vào các ngày từ 11-13/3, 24-28/3 và từ 8-13/4, 22-28/4).

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tình hình xâm nhập mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long phụ thuộc vào nguồn nước từ thượng nguồn sông Mekong, triều cường và còn biến động trong thời gian tới.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do xâm nhập mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long ở cấp 2. Độ mặn xâm nhập sâu trong sông, kênh rạch sẽ ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt và sản xuất của người dân trong khu vực.

“Các địa phương ở Đồng bằng sông Cửu Long cần cập nhật kịp thời các thông tin dự báo khí tượng thủy văn và có biện pháp chủ động phòng chống xâm nhập mặn,” đại diện Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia lưu ý.

Trước đó, ngày 8/3/2024, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Công điện Số 19/CĐ-TTg yêu cầu các bộ, địa phương liên quan tập trung ứng phó đợt xâm nhập mặn cao điểm tại Đồng bằng sông Cửu Long.

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia và Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn), từ ngày 10-15/3 có khả năng sẽ xảy ra đợt cao điểm về xâm nhập mặn, ảnh hưởng đến nguồn nước ngọt tại nhiều địa phương vùng Đồng bằng Sông Cửu Long, nhất là các tỉnh Tiền Giang, Bến Tre, Hậu Giang, Trà Vinh và Sóc Trăng.

Do vậy để chủ động ứng phó với nguy cơ xâm nhập mặn cao, thiếu nước ngọt cục bộ, Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng các bộ, Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trong vùng Đồng bằng Sông Cửu Long tiếp tục tổ chức theo dõi sát tình hình, chủ động ứng phó với nguy cơ hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, nhất là triển khai quyết liệt, kịp thời, có hiệu quả./.