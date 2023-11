Xuất siêu nông, lâm, thủy sản trong 11 tháng đạt hơn 10 tỷ USD, tăng gần 34%

Nhờ một số ngành hàng chủ lực vẫn tăng trưởng tốt, giá trị xuất siêu nông, lâm, thủy sản trong 11 tháng năm 2023 đạt 10,55 tỷ USD, tăng 33,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Gạo đã đạt giá trị xuất khẩu đã đật hơn 4,4 tỷ USD trong 11 tháng năm 2023. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trong 11 tháng của năm 2023, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu nông, lâm, thủy sản ước đạt 85,13 tỷ USD, giảm 5,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, xuất khẩu đạt 47,84 tỷ USD, nhập khẩu 37,29 tỷ USD.

Giá trị xuất siêu nông, lâm, thủy sản đạt 10,55 tỷ USD, tăng 33,7% so với cùng kỳ năm 2022.

Chỉ riêng trong tháng 11/2023, xuất khẩu nông, lâm, thủy sản ước đạt 4,79 tỷ USD, tăng 0,3% so với tháng 10/2023 và tăng 13% so với tháng 11/2022. Tất cả các nhóm hàng đều tăng so với tháng 11/2022 như: Nông sản 2,49 tỷ USD, tăng 24,7%; chăn nuôi 41 triệu USD, tăng 9,7%; lâm sản 1,29 tỷ USD, tăng 2,8%; thủy sản 800 triệu USD, tăng 1,4%.

Tính chung trong 11 tháng, do giá trị xuất khẩu của một số mặt hàng xuất khẩu chính giảm sâu nên tổng kim ngạch xuất khẩu vẫn còn giảm 2,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong 11 tháng, giá trị xuất khẩu nhóm thuỷ sản đạt 8,24 tỷ USD, giảm 18,9%; lâm sản đạt 13,02 tỷ USD, giảm 17%. Riêng nhóm nông sản và chăn nuôi có giá trị tăng lần lượt là 17,1% và 23,5%. Đóng góp vào nhóm nông sản là rau quả với 5,32 tỷ USD, tăng 74,5%; gạo 4,41 tỷ USD, tăng 36,3%; hạt điều 3,31 tỷ USD, tăng 17,4%.

Đến tháng 11/2023, có 6 sản phẩm/nhóm sản phẩm đạt giá trị xuất khẩu trên 3 tỷ USD gồm: Càphê, gạo, rau quả, hạt điều, tôm, gỗ và sản phẩm gỗ.

Giá xuất khẩu bình quân một số nông sản chính tăng khá như: Gạo tăng 17,3%, chè tăng 8,7%, càphê tăng 11,9%. Tuy nhiên, một số mặt hàng lại có giá xuất khẩu giảm như: Cao su giảm 14,7%; hồ tiêu giảm 21,3%; hạt điều giảm 4,7%; sắn và sản phẩm từ sắn giảm 0,3%.

Về thị trường, giá trị xuất khẩu nông, lâm, thủy sản tới các thị trường thuộc khu vực châu Á tăng 6,8%; châu Mỹ giảm 17,7%; châu Âu giảm 12,5%; châu Phi tăng 21,7%; châu Đại Dương giảm 13,5%.

Trung Quốc, Mỹ và Nhật Bản tiếp tục là 3 thị trường xuất khẩu lớn nhất của nông, lâm, thủy sản Việt Nam. Tuy nhiên, riêng giá trị xuất khẩu sang Trung Quốc tăng 18% còn Mỹ và Nhật Bản đều giảm lần lượt là 17,9% và 9,1%./.