Hiện trường vụ tấn công. (Nguồn: news.sky.com)

Ủy ban điều tra Liên bang Nga ngày 11/5 cho biết ba nghi phạm trong vụ đánh bom ga tàu điện ngầm ở thành phố Saint Petersburg của Nga hồi đầu tháng trước đã bị buộc tội liên quan tới "hành động khủng bố."Theo ủy ban điều tra, ba đối tượng gồm Bakhram Ergashev, Ibragimzhon Ermatov và Makhamadyusuf Mirzaalimov bị buộc tội liên quan tới hành động khủng bố và sử dụng chất nổ trái phép. Bên cạnh đó, 7 nghi can khác trong vụ tấn công ngày 3/4 cũng sẽ bị buộc tội trong thời gian tới.Vụ đánh bom nhằm vào hệ thống tàu điện ngầm ở hai nhà ga "Quảng trường Sennaya" và "Đại học công nghệ" của thành phố Saint Petersburg hôm 3/4, làm 14 người thiệt mạng và 50 người bị thương, đã được Ủy ban điều tra Liên bang Nga xác nhận là một vụ tấn công liều chết.Tháng trước, tổ chức SITE Intelligence Group của Mỹ cho biết nhóm "Tiểu đoàn Imam Shamil," một nhóm bị nghi có liên quan đến tổ chức khủng bố al-Qaeda, đã thừa nhận gây ra vụ tấn công trên. Động thái này diễn ra nhiều tuần sau khi các nhà điều tra Nga cho biết có khả năng vụ tấn công liên quan tới tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng vốn đe dọa trả đũa Nga vì đã tấn công IS ở Syria./.