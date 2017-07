Ảnh minh họa. (Nguồn: Getty Images)

Hãng PTI đưa tin các nguồn tin cấp cao của Chính phủ Ấn Độ ngày 19/7 cho rằng chưa có sự tăng quân lớn của phía Trung Quốc ở dọc đường biên giới Ấn-Trung và cuộc tập trận gần đây ở khu vực Tây Tạng không nên bị gán với tình trạng đối đầu hiện nay giữa quân đội hai nước ở Dokalam.Theo các nguồn tin, đây là cuộc tập trận định kỳ của Trung Quốc và bộ chỉ huy miền Tây của Trung Quốc chưa có sự tăng cường đáng kể nào về sức mạnh quân sự.Những nhận định trên được đưa ra trong bối cảnh có thông tin từ cơ quan ngôn luận chính thức của quân đội Trung Quốc rằng quân đội nước này đã chuyển hàng chục nghìn tấn trang thiết bị quân sự để hỗ trợ cuộc tập trận ở Tây Tạng hoặc vì các lý do khác.Trong khi đó, phát biểu trước ủy ban quốc hội về các vấn đề đối ngoại, Bí thư đối ngoại Ấn Độ S Jaishankar cho biết New Delhi sẽ can dự với Bắc Kinh để tháo ngòi căng thẳng thông qua các kênh ngoại giao.Trong một diễn biến khác, mạng Zee News đưa tin miêu tả Trung Quốc là "mối le dọa lớn với Ấn Độ hơn là Pakistan," thủ lĩnh Đảng Samajwadi là ông Mulayam Singh Yadav ngày 19/7 đã yêu cầu Chính phủ Ấn Độ đáp trả cuộc đối đầu quân sự ở Dokalam.Phát biểu tại Hạ viện, vị cựu Bộ trưởng Quốc phòng này cáo buộc Trung Quốc sẵn sàng phối hợp với Pakistan tấn công Ấn Độ, đồng thời đề nghị chính phủ phải đảo ngược quan điểm về vấn đề Tây Tạng bằng cách ủng hộ sự độc lập của khu vực này./.