Máy bay chiến đấu Typhoon của Anh tại triển lãm không lực ở Zeltweg, Áo ngày 7/7. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Chính phủ Anh vừa chấp thuận việc tiếp tục kế hoạch bán vũ khí trị giá 283 triệu bảng Anh cho Saudi Arabia trong sáu tháng tới, theo đó nước này sẽ bán các máy bay chiến đấu, các loại bom và tên lửa cho Saudi Arabia.Tuy nhiên, giá trị hợp đồng bán vũ khí trên thấp hơn hẳn so với mức trước đây là 1 tỷ bảng trong quý 2/2015.Quyết định nói trên đã gặp phải sự phản đối của tổ chức mang tên "Chiến dịch chống lại hoạt động bán vũ khí" tại Anh khi tổ chức này kêu gọi Chính phủ Anh cân nhắc lại sự ủng hộ chính trị và quân sự của Anh đối với Saudi Arabia.Quyết định này cũng bị các nghị sỹ Quốc hội và các tổ chức phản đối bán vũ khí cho Saudi Arabia ở Anh theo dõi nghiêm ngặt, sau khi xảy ra vụ các máy bay chiến đấu thuộc liên quân do Saudi Arabia đứng đầu không kích trúng một đoàn đưa tang tại thủ đô Sanaa của Yemen hồi đầu tháng 10 năm ngoái làm 140 người thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương. Đây là một trong những vụ tấn công đẫm máu nhất của liên quân do Saudi Arabia đứng đầu tiến hành kể từ tháng 3/2015.Saudi Arabia là khách hàng mua vũ khí quan trọng của Anh. Tòa án nước này mới đây đã ra phán quyết cho rằng Chính phủ Anh không vi phạm luật khi tiếp tục bán vũ khí cho Saudi Arabia, đồng thời nêu rõ họ có đủ căn cứ để tin vào việc Chính phủ Anh đã tiếp xúc với các quan chức cấp cao của Saudi Arabia, và việc những loại vũ khí mà Anh bán cho Saudi Arabia không phục vụ cho các hoạt động thảm sát dân thường./.