Ngành chế tạo của Canada. (Nguồn: The Canadian Press)

Canada đã vươn lên trở thành nền kinh tế tăng trưởng mạnh nhất trong Nhóm bảy quốc gia công nghiệp hàng đầu thế giới (G7) với tăng trưởng GDP trong quý ​1 vừa qua đạt xấp xỉ 4%.​Theo tuyên bố của Ngân hàng trung ương nước này (BoC) nhấn mạnh kinh tế Canada vẫn đạt được mức tăng trưởng ấn tượng, cho dù phải chật vật đối phó với tình trạng giá dầu suy giảm trong hai năm qua.Tính cả năm nay, dự báo kinh tế Canada sẽ tăng trưởng 2,6%, cao nhất trong nhóm nước công nghiệp.Tuy nhiên, BoC vẫn giữ quan điểm tương đối thận trọng trước triển vọng tăng trưởng dài hạn do đồng nội tệ (CAD) đang giữ giá thấp so với đồng USD và sự thiếu bền vững của nền kinh tế.Phó Thống đốc BoC Carolyn Wilkins nói: "BoC vui mừng trước các số liệu kinh tế khả quan gần đây nhưng cần phải có nhiều số liệu mạnh hơn nữa để củng cố lòng tin về tăng trưởng vững chắc trong tương lai."Các nhà làm chính sách của Canada đưa ra ba lý do vì sao kinh tế Canada có thể sẽ bị kéo chậm lại.Thứ nhất, ngành năng lượng phát triển ổn định sẽ không còn là động lực kéo tăng trưởng kinh tế như thời gian trước.Thứ hai, tác động của chi tiêu hộ gia đình xuất phát từ chính sách hỗ trợ của chính phủ liên bang sẽ giảm đi.Thứ ba, tăng trưởng nóng trên thị trường nhà đất Toronto, một trong những yếu tố chính góp phần vào tăng trưởng kinh tế, sẽ sớm được "hạ nhiệt " với gói chính sách mới của chính quyền các cấp.Ngoài ra, còn một lý do nữa cũng được nhắc tới là sự yếu kém về xuất khẩu và đầu tư.Phó Thống đốc Wilkins nêu rõ BoC vẫn chưa nhìn thấy một cơ sở cân bằng tốt.Thống đốc BoC Stephen Poloz cũng cho rằng khi thị trường nhà đất, năng lượng và chi tiêu hộ gia đình trở về trạng thái bình thường, thương mại và đầu tư doanh nghiệp mới là hai yếu tố chính thúc đẩy tăng trưởng.Trong khi đó, đầu tư doanh nghiệp lại đang được dự báo sẽ tiếp tục giảm trong năm nay, năm thứ ba liên tiếp./.