Marata sẽ gia nhập Chelsea với mức phí 70,7 triệu bảng.

Màn trình diễn của Morata trong màu áo Real.

Trên website chính thức, Chelsea đã lên tiếng xác nhận đạt được thỏa thuận với Real Madrid về việc chiêu mộ tiền đạo Alvaro Morata.​The Blues không tiết lộ mức phí trong thương vụ "bom tấn" này, nhưng theo giới truyền thông thì nhà vô địch Premier League sẽ phải chi ra số tiền lên đến 70,7 triệu bảng, kèm theo mức lương 170.000 bảng/tuần cho ngôi sao người Tây Ban Nha này.Với mức phí này, Morata sẽ vượt xa Fernando Torres (50 triệu bảng) để trở thành chân sút đắt giá nhất trong lịch sử Chelsea.Tiền đạo 24 tuổi này sẽ chính thức cập bến Stamford Bridge sau khi vượt qua buổi kiểm tra y tế bắt buộc.Sau khi thông tin này được đăng tải, Alvaro Morata đã có những chia sẻ đầu tiên với Marca về chia tay Real Madrid để gia nhập Chelsea.“Tôi rất hạnh phúc. Ngày mai tôi sẽ có mặt tại Chelsea," Morata chia sẻ với tờ Marca. "Tôi không cảm thấy thất vọng điều gì, tôi đã có 4 chức vô địch ở Real Madrid nhưng giờ tôi muốn một thử thách mới.""Tôi muốn trưởng thành nên tôi đã quyết định ra đi. Tôi muốn cảm ơn Zidane và chúc ông ấy may mắn mùa giải tới. Cảm ơn các cổ động viên đã luôn đứng bên tôi. Tôi chúc Real Madrid sẽ tiếp tục thành công hơn nữa."Trước Morata, Chelsea cũng đã đón ba tân binh trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè này, gồm có Willy Caballero (chuyển nhượng tự do), Antonio Rudiger từ AS Roma (30 triệu bảng), và Tiemoue Bakayoko từ Monaco (34 triệu bảng)./.