Chuyến tàu hàng đầu tiên nối Anh và Trung Quốc về đến ga Nghĩa Ô, tỉnh Chiết Giang ngày 29/4. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ngày 29/4, chuyến tàu hàng đầu tiên nối Anh và Trung Quốc đã về đến ga Nghĩa Ô, tỉnh Chiết Giang của Trung Quốc, kết thúc chuyến hành trình hơn 12.000km dài thứ 2 thế giới.Sự kiện này đánh dấu nỗ lực mới nhất của Trung Quốc trong việc tăng cường thúc đẩy giao thương với các nước Đông Âu.Trước đó, con tàu vận tải có tên "Ngọn gió phương Đông" này, xuất phát từ tỉnh Chiết Giang, đã đến London hôm 19/1 (Anh) sau hành trình dài 18 ngày, thời gian chỉ bằng một nửa so với vận tải thông thương bằng đường biển.Hôm 10/4, chuyến tàu này đã khởi hành từ ga Stanford-Le-Hope ở Đông London trở về Trung Quốc, mang theo nhiều mặt hàng như các sản phẩm chăm sóc trẻ em, các loại thực phẩm chức năng và nhiều hàng hóa khác.Với lộ trình hơn 12.000 km qua Pháp, Bỉ, Đức, Ba Lan, Belarus, Nga và Kazakhstan, chuyến tàu đã cập ga Nghĩa Ô (Trung Quốc) sau khoảng 3 tuần, nhanh hơn 30 ngày so với vận chuyển bằng đường biển. Tuy nhiên, "Ngọn gió phương Đông" chỉ có thể vận chuyển 88 kiện hàng, trong khi sức chứa của tàu thủy là 10.000 - 20.000 kiện hàng.Việc gia tăng các tuyến đường sắt nối Trung Quốc và châu Âu là một phần trong chiến lược của Bắc Kinh nhằm mở rộng hợp tác thương mại với các quốc gia ở "Lục địa Già."London là thành phố thứ 15 của EU có liên kết với mạng lưới vận chuyển hàng hóa bằng đường sắt mới do Công ty Đường sắt Trung Quốc cung cấp. Trước đó, đường sắt Trung Quốc đã có các dịch vụ vận chuyển hàng hóa trực tiếp tới nhiều thành phố khác của châu Âu trong đó có Madrid của Tây Ban Nha và Hamburg của Đức./.