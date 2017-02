Tiết mục múa 'Một thoáng quê hương' tại buổi lễ đón mừng năm mới tại tòa thị chính Paris. (Ảnh: Bích Hà/Vietnam+)

Chương trình chào đón xuân mới Đinh Dậu tại Pháp đã diễn ra với chuỗi nhiều sự kiện sôi động trong đó nổi bật là lễ mừng Xuân do Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp tổ chức tối ngày 3/2 tại Tòa thị chính Paris và Tết cộng đồng do Hội người Việt Nam tại Pháp (UGVF) phối hợp với Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp tổ chức trong ngày 4/2.Năm nay là lần thứ tư Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp phối hợp cùng Tòa thị chính Paris tổ chức đón Tết cổ truyền Việt Nam tại trụ sở tòa thị chính Paris.Buổi lễ diễn ra trang trọng, đầm ấm, thắm tình hữu nghị với sự có mặt của Phó Thị trưởng thành phố Paris, ông Patrick Klugman cùng nhiều quan chức Bộ Ngoại giao và các bộ, ngành khác của Pháp, đại sứ các nước cùng đại diện kiều bào và các cơ quan đại diện của Việt Nam tại Pháp.Buổi lễ mở đầu với các tiết mục ca nhạc đặc sắc do đoàn nghệ thuật từ trong nước sang biểu diễn. Tiếp đó là màn múa lân đẹp mắt mang đến bầu không khí tưng bừng, náo nhiệt cho buổi lễ.Trong lời chào mừng, Đại sứ Việt Nam tại Pháp Nguyễn Ngọc Sơn cảm ơn Ban lãnh đạo Thành phố Paris đã phối hợp cùng Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp tổ chức Tết cổ truyền Việt Nam từ nhiều năm qua.Đại sứ vui mừng thông báo những thành quả về kinh tế, chính trị và xã hội của Việt Nam trong năm qua, đồng thời nhấn mạnh những sự kiện góp phần thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Pháp, trong đó nổi bật là chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Pháp François Hollande cùng nhiều hội nghị, hội thảo quan trọng được tổ chức tại Việt Nam và Pháp, nhiều thỏa thuận được ký kết nhân các sự kiện trên.Theo Đại sứ, các hoạt động sôi động đã phản ánh sự năng động của quan hệ Việt-Pháp, đóng góp tích cực vào mối quan hệ hợp tác song phương, đưa quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Pháp ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả.Với bà con người Việt tại Pháp, Đại sứ Nguyễn Ngọc Sơn vui mừng nhận thấy trong năm qua, bất chấp những khó khăn kinh tế, nguy cơ khủng bố, cộng đồng người Việt Nam tại Pháp luôn đoàn kết, giúp đỡ nhau giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, thể hiện tình cảm gắn bó với đất nước, tiếp tục hội nhập thành công vào đời sống sở tại, đồng thời làm cầu nối tăng cường quan hệ giữa hai nước.Đại sứ Nguyễn Ngọc Sơn cũng nhấn mạnh Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp sẽ tiếp tục sát cánh bên cạnh bà con và các hội đoàn, phát huy thế mạnh và truyền thống yêu nước của cộng đồng hơn 300.000 người, vượt qua mọi định kiến, khó khăn, thách thức, nhằm xây dựng một cộng đồng người Việt Nam tại Pháp ngày càng vững mạnh, hội nhập thành công, đồng thời gắn bó, đóng góp hiệu quả cho quê hương Việt Nam.Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thị trưởng Paris, ông Klugman khẳng định Việt Nam là đối tác quan trọng và đã xây dựng quan hệ hợp tác hiệu quả trong nhiều lĩnh vực với Pháp. Ông cho rằng việc chính quyền thành phố Paris phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tổ chức Tết cổ truyền tại tòa thị chính thành phố cho thấy văn hóa Việt Nam có vai trò quan trọng, góp phần làm phong phú hơn sự đa dạng văn hóa của thủ đô Paris, khiến Paris trở thành một kinh đô văn hóa thế giới.Ông cũng chúc cộng đồng người Việt tại Pháp một năm mới thành công, đóng góp vào thành công chung của Paris và nước Pháp. Ông tin tưởng rằng năm mới Đinh Dậu sẽ là một năm hứa hẹn nhiều thắng lợi cho Việt Nam, đối tác quan trọng luôn sát cánh cùng nước Pháp.Ông Gérard Daviot, Chủ tịch Hội hữu nghị Pháp-Việt (AAFV) bày tỏ niềm vui khi được đón Tết Việt tại Tòa thị chính Paris, một địa điểm có tính biểu tượng cao của Paris và nước Pháp. Ông cũng bày tỏ sự gắn bó với Việt Nam, đất nước mà theo ông giống như Tổ quốc thứ hai của mình.Bắt đầu từ chiều và kéo dài đến tận tối khuya ngày 4/2 tại tòa nhà Baltard ở thành phố Nogent-sur-Marne, ngoại ô Paris, chương trình Tết cộng đồng do Hội người Việt Nam tại Pháp (UGVF) và Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp phối hợp tổ chức đã thực sự là ngày hội với các hoạt động văn nghệ và lễ hội vui tươi, rộn ràng, khiến tất cả những ai có mặt tại đây đều cảm nhận được phong vị của ngày Tết cổ truyền của dân tộc.Phát biểu tại buổi lễ, ông Ngô Kim Hùng, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Pháp (UGVF) đã nhắc lại các hoạt động hướng về cội nguồn của cộng đồng người Việt Nam tại Pháp được thể hiện qua các hoạt động giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc như việc tổ chức các lớp học tiếng Việt và nhạc cụ dân tộc cho các em nhỏ, ủng hộ đồng bào các vùng khó khăn và nạn nhân của lũ lụt ở miền Trung Việt Nam, các hoạt động đóng góp vào công cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo.Nhân dịp này, bà con người Việt và bạn bè Pháp đã cùng nhau thưởng thức các món ăn truyền thống ngày Tết như bánh chưng, nem rán, nộm, giò chả. Trong không khí đầm ấm, vui tươi, các hội đoàn của Việt Nam và Pháp đã có các cuộc trao đổi thân tình nhằm đóng góp thiết thực vào quan hệ hữu nghị Pháp-Việt, đồng thời xây dựng quan hệ hai nước ngày càng bền chặt./.