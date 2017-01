Các tiết mục "cây nhà lá vườn" tại Séc được người xem nhiệt tình đón nhận. (Ảnh: Trần Quang Vinh/Vietnam+)

Hội Người Việt Nam tại Cộng hòa Séc cùng 50 chi hội địa phương, 14 hội đồng hương và các hội thành viên như Hội phụ nữ, Hội Phật tử, Hội Thanh niên, sinh viên.... đã tổ chức các hoạt động đón Tết cổ truyền dân tộc cho 65.000 người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc rải rác ở Cộng hòa Séc.Trong điều kiện thời tiết giá lạnh và kinh phí có hạn, việc tổ chức các hoạt động đón Tết cho cộng đồng người Việt tại Séc là nỗ lực của tất cả chi hội, đoàn thể, cá nhân của những người con xa quê hương, đất nước.Bên cạnh những chương trình văn nghệ đón Xuân, các đơn vị cũng đã tổ chức hoạt động từ thiện, tặng quà cho những cá nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với mong muốn nhà nhà, người người Việt Nam xa quê hương có được một cái Tết an vui, qua đó giữ gìn bản sắc ngôn ngữ và văn hóa dân tộc.Tổ chức từ thiện “Mái ấm Việt” mặc dù mới ra đời được 3 năm, nhưng đã có nhiều hoạt động thiết thực nhằm giúp đỡ những mảnh đời khó khăn tại Cộng hòa Séc.Trong dịp Tết Đinh Dậu 2017, “Mái ấm Việt” đã tới thăm hỏi, tặng quà cho một số gia đình ở thủ đô Praha; đồng thời kêu gọi bà con kinh doanh ở Trung tâm thương mại Sa Pa quyên góp tiền mua vé máy bay về nước cho ông Vũ Xuân Quế hiện đang bị bệnh nặng.Tại một số nước, các hoạt động đón Năm mới âm lịch cũng hết sức sôi động.Tại Trung Quốc, đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) đã phát sóng chương trình mừng Xuân đặc biệt kéo dài 4 tiếng rưỡi, bắt đầu từ 20 giờ (giờ địa phương) và kết thúc sau thời khắc giao thừa 30 phút.Đây là chương trình giải trí đặc sắc tổng hợp các loại hình ca múa nhạc, hài kịch, xiếc, ảo thuật và tạp kỹ.Được tổ chức thường niên từ năm 1983, đây là chương trình đón Xuân có lịch sử lâu nhất và được công chúng nước này đặc biệt yêu thích.Trong khi đó, tại khu phố người Hoa ở thành phố Yokohama của Nhật Bản, hàng nghìn người dân và du khách đã tập trung tại đền Kanteibyo để cầu nguyện một năm mới may mắn và hạnh phúc.Các màn trình diễn pháo bông và múa lân đặc sắc hấp dẫn nhiều người xem.Giới chức địa phương cho biết các hoạt động lễ hội mừng Năm mới Đinh Dậu sẽ được tổ chức trong nhiều ngày, từ 28/1 đến 11/2 tới.Tối 27/1, nhiều người dân và du khách đã tập trung xung quanh khu vực Circular Quay ở Sydney của Australia để thưởng thức các tiết mục múa lân cùng màn bắn pháo hoa đẹp mắt chào mừng Năm mới Đinh Dậu.Thị trưởng thành phố Sydney Clover Moore cho biết các hoạt động mừng Năm mới âm lịch tổ chức tại thành phố này là lớn nhất và quy mô nhất trong số các quốc gia không thuộc châu Á.Ước tính, các hoạt động đón chào Tết Âm lịch tại Sydney có thể thu hút tới hơn một triệu du khách.Bên kia bờ Đại Tây Dương, từ đêm giao thừa, Tượng chúa cứu thế ở thành phố Rio de Janeiro của Brazil đã đổi sang màu đỏ để mừng năm mới âm lịch.Giới chức địa phương cho biết màu đỏ được lựa chọn bởi đây là màu sắc tượng trưng cho may mắn và thịnh vượng./.