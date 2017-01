Các cháu nhỏ được nhận lì xì tại buổi gặp mặt. (Ảnh: Dương Trí/Vietnam+)

Hướng về cội nguồn và trên tinh thần chung vui, động viên bà con vượt qua khó khăn, yên tâm ổn định làm ăn sinh sống nơi xa quê, tối 19/1 (22 tháng Chạp âm lịch), Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại thành phố Ekaterinburg, tỉnh Sverdlov, Liên bang Nga, phối hợp Hội Đồng hương Hải Hưng, Hội đồng hương Nghệ Tĩnh cùng một số doanh nghiệp đã tổ chức buổi gặp mặt cộng đồng Chào Xuân Đinh Dậu 2017 với sự tham gia của hơn 250 đại diện người Việt Nam.Đến chung vui với bà con người Việt, phía địa phương có Trưởng đại diện Bộ Ngoại giao Nga tại Ekaterinburg, Bộ Kinh tế đối ngoại tỉnh Sverdlov, Chủ tịch Ủy ban Kinh tế đối ngoại thành phố Ekaterinburg, lãnh đạo Đài phát thanh "Sự thật Comsomol," Trưởng ban Biên tập tạp chí Truyền hình, Giám đốc Trung tâm Việt Nam, đại diện Hội Hữu nghị Việt-Nga, đại diện Hội Cựu chiến binh và các bạn bè Nga thân thiết.Phát biểu khai mạc, Tổng lãnh sự Vũ Huy Mừng đánh giá cao bà con trong thời gian qua đã không ngừng vượt khó vươn lên để làm ăn và hội nhập vào sở tại, tham gia phát triển cộng đồng, hưởng ứng các hoạt động do Tổng Lãnh sự quán phát động. Tổng lãnh sự cũng tuyên dương và trao tặng giấy khen cho 08 cá nhân và tập thể đã có đóng góp tích cực trong công tác cộng đồng năm 2016. Nhân dịp năm mới, ông Vũ Huy Mừng chúc bà con một Năm mới an khang, thịnh vượng và nhiều thành công, mong bà con tiếp tục tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái cùng nhau vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống.Buổi gặp mặt Chào Xuân 2017 đã diễn ra trong không khí tưng bừng, thân mật. Đây là dịp để Tổng lãnh sự, các cán bộ Tổng lãnh sự quán cùng bà con cộng đồng người Việt và các bạn Nga gặp nhau trò chuyện, cùng nhau thưởng thức các món ăn dân tộc Việt Nam như bánh chưng, giò, nem; xem chương trình biểu diễn ca nhạc mừng Xuân đặc sắc “cây nhà là vườn” do cộng đồng bà con và các lưu học sinh sinh viên biểu diễn. Đặc biệt đối với các cháu bé cũng là dịp làm quen hiểu biết hơn về phong tục, tập quán truyền thống của dân tộc mình, với các trò chơi, bài ca, điệu múa, đốt pháo và nhận phong bao lì xì do Tổng lãnh sự tặng…Đây là lần thứ ba, Tổng lãnh sự quán và cộng đồng bà con tại Ekaterinburg tổ chức đón xuân mừng năm mới, điều này đã đánh dấu sự chuyển biến tốt đẹp tại địa bàn, tạo tiền đề để bà con phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, hướng tới xây dựng một cộng đồng người Việt vững mạnh tại địa phương. Sự kiện này cũng được đại diện chính quyền sở tại cũng như bạn bè Nga hoan nghênh và đánh giá cao./.