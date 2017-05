Quang cảnh đại lễ. (Ảnh: Phạm Kiên/Vietnam+)

Các phật tử hành lễ trong không khí trang nghiêm, thành kính. (Ảnh: Phạm Kiên/Vietnam+)

Theo phóng viên TTXVN tại Vientiane, chư tăng, Phật tử chùa Bàng Long cùng đông đảo bà con cộng đồng người Việt Nam đang làm ăn sinh sống tại Lào đã tổ chức mừng Đại lễ Phật đản năm 2561 (Dương lịch 2017) để cầu quốc thái dân an và hòa bình thế giới.Pháp thoại với các chư tăng, Phật tử tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Thọ Lạc, trụ trì đời thứ 5 chùa Bàng Long nhấn mạnh từ kỷ nguyên bình minh của nhân loại, Đức Phật Bổn sư Thích Ca Mâu Ni đã khai sáng đạo Phật và cống hiến cho nhân loại một tôn giáo, nền triết học và một con đường sống.Phật giáo là tôn giáo của trí tuệ, tình yêu thương chúng sinh; là tôn giáo đạo đức sống động trong suốt hơn 26 thế kỷ qua và cho đến nay, những lời Phật dạy và triết lý Phật giáo vẫn còn nguyên giá trị và đang tiếp tục định hướng sống cho hàng triệu triệu người trên khắp hành tinh.Triết lý của Phật giáo như thuyết lý nhân quả, tư tưởng của Đức Phật về hòa bình, hòa hợp, khoan dung, bình đẳng và hài hòa với tự nhiên vẫn đang được sử dụng để giúp cộng đồng quốc tế và các nước tìm ra giải pháp giải quyết những thách thức hiện nay như đói nghèo, xung đột và bạo lực, suy thoái môi trường và biến đổi khí hậu.Hòa thượng Thích Thọ Lạc hy vọng, các chư tăng và Phật tử luôn thấm nhuần giáo lý của nhà Phật, luôn thương yêu, chia sẻ và giúp đỡ lẫn nhau; hòa nhập tốt với cộng đồng địa phương, sống hướng thiện, chân chính và luôn hướng về quê hương tổ quốc.Trong bầu không khí trang nghiêm, các chư tăng, Phật tử Việt Nam và Lào đã cùng nhau thực hiện các nghi thức tôn giáo như nguyện cầu cho quốc thái dân an, thực hiện nghi lễ tắt bạt và nghi lễ tắm Phật…Chùa Bàng Long do Hòa thượng Thích Tố Liên và bà con Phật tử là Việt kiều tại Lào xây dựng vào năm 1942. Ngoài chùa Bàng Long, hiện ở thủ đô Vientiane còn có chùa Phật Tích Lào, đây là hai ngôi chùa Việt lớn nhất ở thủ đô Vientiane, nơi thường xuyên diễn ra các hoạt động tôn giáo và gìn giữ văn hóa truyền thống của bà con Phật tử người Việt hiện đang sinh sống ở thủ đô Vientiane nói riêng và đất nước Lào anh em nói chung./.