Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela đã tổ chức Tết cổ truyền dân tộc. (Nguồn: Vietnam+)

Nhân dịp đầu năm Đinh Dậu, Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela đã tổ chức Tết cổ truyền dân tộc với sự có mặt của đông đảo cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, công tác tại Venezuela cùng toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và Văn phòng Tùy viên Quốc phòng.Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Đào Thành Chung nêu bật ý nghĩa của ngày Tết cổ truyền của dân tộc của người dân Việt Nam.Tết cũng là dịp để bà con sống xa tổ quốc gặp gỡ nhau đầu năm, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, hướng về quê hương đất nước.Về tình hình trong nước, Đại sứ nhấn mạnh mặc dù năm 2016, Việt Nam đã phải đối phó với nhiều khó khăn, thách thức to lớn như tăng trưởng kinh tế toàn cầu thấp, bị tác động của biến đổi khí hậu, bão lũ, hạn hán, sự cố ô nhiễm môi trưởng, nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, Chính phủ, kinh tế vĩ mô ổn định lạm phát được kiểm soát, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên, quốc phòng an ninh và trật tự xã hội ổn định, giữ vững được môi trường hòa bình, ổn định để phát triển; công tác đối ngoại được triển khai toàn diện, thực chất và hiệu quả, tranh thủ nguồn lực từ bên ngoài, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và nâng cao vị thế của đất nước.Về quan hệ hai nước Việt Nam – Venezuela, trong năm qua mặc dù Venezuela gặp nhiều khó khăn, quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước vẫn tiếp tục được củng cố và phát triển trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, đặc biệt việc ta cử đoàn chuyên gia sang triển khai các dự án trồng lúa và nuôi trồng thủy sản được bạn kỳ vọng sẽ khắc phục khó khăn hiện nay, đảm bảo an ninh lương thực cho bạn.Đại sứ đánh giá cao trong năm qua, cộng đồng người Việt Nam đã khắc phục mọi khó khăn, hướng về quê hương đất nước, có nhiều hoạt động góp phần thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước.Đại sứ gửi lời chúc mừng năm mới tới toàn thể cộng đồng người Việt Nam ở Venezuela, mong muốn bà con tiếp tục đoàn kết, gắn bó hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau, giữ gìn bản sắc dân tộc, làm cầu nối thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước.Thay mặt cộng đồng người Việt Nam ở Venezuela, Tiến sỹ Hoàng Tuấn Hiệp, Trưởng đoàn chuyên gia nông nghiệp Việt Nam đã phát biểu cảm ơn Đại sứ quán đã tổ chức chu đáo, thân tình Tết cho cộng đồng, giữ được nét văn hóa tốt đẹp, làm vợi đi nỗi nhớ nhà, nhớ quê hương đất nước, đồng thời cảm ơn sự hỗ trợ, giúp đỡ của Đại sứ và cán bộ Đại sứ quán đối với đoàn chuyên gia nông nghiệp cũng như cán bộ của tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam trong thời gian vừa qua và hứa sẽ quyết tâm vượt qua mọi khó khăn thực hiện tốt dự án phát triển nông nghiệp góp phần thúc đẩy mối quan hệ giữa hai nước trong thời gian tới.Hòa trong không khí vui vẻ đầm ấm, Đại sứ cùng toàn thể cộng đồng người Việt tại Venezuela đã thắp hương bàn thờ Bác, xem màn bắn pháo hoa rực rỡ, thưởng thức các món ăn ẩm thực mang hương vị Tết cổ truyền được đưa từ trong nước sang như bánh chưng, bánh tét, giò chả, dưa hành..../.