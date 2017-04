Các học sinh đạt giải cao nhất tại cuộc thi. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Hơn 300 học sinh tiểu học đã vượt qua hơn 22.000 thí sinh để tham gia vòng chung kết cuộc thi “Cambridge Primary Achievers 2017” (Vô địch tiếng Anh Cambridge dành cho học sinh tiểu học) do Ocean Edu Việt Nam (Hệ thống Anh ngữ quốc tế Ocean Edu) tổ chức ngày 22/4 tại Hà Nội.Vượt 300 thí sinh tham dự vòng chung kết quốc gia, thí sinh Trần Việt Hoàng, đến từ trường tiểu học Võ Thị Sáu, tỉnh Bắc Giang đã xuất sắc giành giải Nhất với tổng điểm đạt 83,7/85 điểm sau 4 phần thi nghe nói đọc viết cùng các giáo viên bản ngữ.Kết quả cuộc thi đã lựa chọn ra một giải Nhất, một giải Nhì, một giải Ba và 7 giải Khuyến khích. Tổng giá trị giải thưởng lên tới hơn 1 tỷ đồng, trong đó thí sinh đạt giải Nhất chung cuộc sẽ giành được một chuyến du học Hè Singapore một tuần trị giá 30 triệu đồng và cùng học bổng tiếng Anh.Cuộc thi “Cambridge Primary Achievers 2017” là cuộc thi đánh giá khả năng sử dụng tiếng Anh dành học học sinh tiểu học, khối lớp 4 và 5. Đây là cuộc thi sử dụng bài thi chuẩn quốc tế Cambridge, kết quả được đánh giá bởi đội ngũ 100% giáo viên nước ngoài và phản ánh khả năng sử dụng tiếng Anh của học sinh một cách toàn. Cuộc thi được phát động tại hơn 22 tỉnh thành trên cả nước và thu hút được hơn 150 trường tiểu học đăng kí dự thi, hơn 22.000 thí sinh tham gia vòng loại. Những thí sinh vượt qua vòng loại được tài trợ toàn bộ chi phí ôn luyện với 100% giáo viên nước ngoài để thi tiếp vòng 2 và vòng chung kết.Cũng trong buổi tối ngày 22/4, toàn bộ các thí sinh sẽ được tham dự Đại nhạc hội Chào Hè “Hello Summer 2017” với những tiết mục được dàn dựng công phu, những gameshow vui nhộn và cơ hội tương tác, giao lưu với 100% giáo viên nước ngoài./.