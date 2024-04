Thành phố Hồ Chí Minh giảm chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập

Tổng chỉ tiêu vào lớp 10 của 113 trường THPT công lập ở TP Hồ Chí Minh là hơn 71.000 học sinh, giảm 6.000 chỉ tiêu so với năm học trước; trong đó, trường Lương Văn Can và Bình Chiểu giảm mạnh nhất.

Học sinh Trường THCS Huỳnh Khương Ninh, quận 1. (Ảnh: Thu Hoài/TTXVN)

Chiều 17/4, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 các trường công lập năm học 2024-2025.

Theo đó, tổng chỉ tiêu vào lớp 10 của 113 trường Trung học Phổ thông công lập trên địa bàn là hơn 71.000 học sinh, giảm khoảng 6.000 chỉ tiêu so với năm học trước. Trong đó, hai trường có chỉ tiêu giảm mạnh nhất là Trung học Phổ thông Lương Văn Can và Trung học Phổ thông Bình Chiểu, giảm hơn 200 chỉ tiêu.

Nhiều trường khác cũng giảm hơn 100 chỉ tiêu so với năm ngoái như Trung học Phổ thông chuyên Lê Hồng Phong, Trung học Phổ thông Trưng Vương, Trung học Phổ thông Lương Thế Vinh, Trung học Phổ thông Lê Quý Đôn, Trung học Phổ thông Trần Quang Khải, Trung học Phổ thông Nguyễn Thượng Hiền, Trung học Phổ thông Marie Curie, Trung học Phổ thông An Lạc, Trung học Phổ thông Bình Hưng Hòa.

Các trường Trung học Phổ thông Marie Curie, Trung học Phổ thông Hùng Vương, Trung học Phổ thông Mạc Đĩnh Chi có chỉ tiêu tuyển sinh nhiều nhất, trên 1.000 học sinh vào lớp 10. Trường tuyển ít nhất là Trường Quốc tế Việt Nam-Phần Lan, Trường Quốc tế Việt Úc, Trường Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông Thạnh An, đều tuyển dưới 100 học sinh lớp 10.

Riêng Trường Trung học Cơ sở-Trung học Trần Đại Nghĩa, Sở sẽ giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 khi hoàn thành đề án tổ chức lại Trường Trung học Phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa thành Trường Trung học Phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa và Trường Trung học Cơ sở-Trung học phổ thông Trần Đại Nghĩa.

Theo kế hoạch, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập năm học 2024-2025 của Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra ngày 6 và 7/6 với ba môn thi Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ. Thí sinh đăng ký vào lớp chuyên sẽ thi thêm môn chuyên. Học sinh được đăng ký tối đa 3 nguyện vọng vào lớp 10 thường và 3 nguyện vọng vào lớp chuyên hoặc tích hợp; việc đăng ký tuyển sinh sẽ theo hình thức trực tuyến.

Cùng với hình thức thi tuyển vào lớp 10 cho các trường Trung học Phổ thông trên địa bàn như mọi năm, năm nay lần đầu tiên Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện xét tuyển cho học sinh ở xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ. Theo đó, học sinh tốt nghiệp Trung học Cơ sở ở xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ sẽ được xét tuyển lên học lớp 10 tại địa phương là Trường Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông Thạnh An.

Ngoài ra, năm nay Thành phố điều chỉnh quy trình tuyển sinh lớp 10 thành hai giai đoạn. Sau khi hoàn thành giai đoạn 1 tuyển sinh, tùy vào tình hình nộp hồ sơ nhập học thực tế tại các trường Trung học phổ thông Thành phố sẽ thực hiện thêm giai đoạn tuyển bổ sung ở những trường chưa tuyển đủ chỉ tiêu.

Năm nay, Thành phố Hồ Chí Minh có gần 116.300 học sinh tốt nghiệp Trung học Cơ sở, tăng hơn 5.000 học sinh so với năm ngoái. Như vậy, hơn 45.000 học sinh không có cơ hội vào lớp 10 công lập. Các em có thể chọn học tại các trường tư thục, hệ giáo dục thường xuyên hoặc trường nghề./.

TP Hồ Chí Minh: Đề thi Ngữ văn vào lớp 10 điều chỉnh phần Nghị luận Văn học Cấu trúc đề thi tuyển sinh lớp 10 công lập năm học 2024-2025 môn Ngữ văn ở Thành phố Hồ Chí Minh vẫn gồm 3 phần: Đọc hiểu (3 điểm), Nghị luận Xã hội (3 điểm) và Nghị luận Văn học (4 điểm).